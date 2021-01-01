أفضل هاتفين من سامسونج بأسعار مناسبة

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يسعى الجميع لاقتناء هواتف شركة آبل وسامسونج، ولكن مع ارتفاع الأسعار وأزمة الصرف العالمية يصبح ذلك عائقا في الوقت الحالي، ومع ذلك توجد هواتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا.



من أفضل هواتف سامسونج Samsung للفئة المتوسطة هي هاتفي Galaxy A33 5G ، و Galaxy A53 5G اللذين تم إطلاقهم في العام الماضي 2022 ، وسنتعرف في السطور التالية على مواصفات الجهازين.



هاتف Samsung Galaxy A33 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

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ويقدم هاتف Galaxy A33 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.ويتوفر هاتف Galaxy A33 5G، مقابل سعر 260 دولارا.هاتف Samsung Galaxy A53 5Gيأتي هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع جودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD تصل إلى 1 تيرابايت، مع نظام تشغيل من جوجل Android 12.ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 5G كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، و بكاميرا فائقة الإتساع ultra بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو تأتي بدقة 32 ميجابكسل.ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.ويبدأ هاتف Galaxy A33 5G، مقابل سعر 330 دولارا أمريكيا.