تكشف تسريبات عن المواصفات المتوقعة لهاتف OnePlus Nord 3



OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 3

إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات المتوقعة لإصدار وان بلس القادم من الهواتف المتوسطة OnePlus Nord 3.



قدمت شركة وان بلس مؤخراً للأسواق الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة المميزة، كما أطلقت OnePlus 11 للأسواق العالمية.



واليوم توضح تسريبات جديدة نشرت على منصة تويتر بعض التفاصيل حول إصدار الشركة القادم من الهواتف المتوسطة Nord 3.

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وتكشف التسريبات عن أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف OnePlus Nord 3 رقاقة معالج Dimensity 8100 أو 8200، إلا أن التسريبات لم توضح مواصفات الذاكرة وسعة التخزين لهذا الإصدار.كما توضح التسريبات أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلى جانب مستشعر ثالث بدقة منخفضة، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.أيضاً تشير التسريبات إلى أن OnePlus Nord 3 يأتي بقدرة بطارية 4500 أو 5000 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.