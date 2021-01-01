6 نصائح لإطالة عمر البطارية في حواسيب ماك

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عمر البطارية (Battery life) هو الوقت الذي يقضيه حاسوب ماك أو أي جهاز آخر في العمل قبل أن يحتاج إلى إعادة شحن بطاريته مرة أخرى، ومدة استمرار البطارية (Battery lifespan) هي الفترة التي يستمر فيها عمل البطارية قبل أن تحتاج إلى استبدالها بأخرى. ومن خلال الحفاظ على الاثنين معاً، ستحصل على أقصى استفادة من حواسيب ماك.



ولتحقيق ذلك؛ نقدم لك 6 نصائح تُساعد في إطالة عمر بطارية حواسيب ماك ومدة استمرارها:



1- لا تشحن بطارية حاسوب ماك أو تفرغها بالكامل:

تضم حواسيب ماك بطاريات (الليثيوم أيون) lithium-ion، والتي تقل سعة الشحن القصوى لها مع الاستمرار في شحنها بالكامل وتفريغها بالكامل.

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إن شحن بطاريات الليثيوم أيون بالكامل يجعلها عرضة لارتفاع درجة الحرارة، مما يقلل من عمرها الافتراضي. لهذا السبب قد تلاحظ أن بطارية حاسوب ماك تشحن بشكل أسرع من 0 إلى 80%، ثم تبدأ بمرحلة الشحن البطيء من 80% إلى 100%.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:من الناحية الأخرى، فإن تفريغ بطاريات الليثيوم أيون بالكامل يضر صحة البطارية أيضًا، لذا من الأفضل الحفاظ على نسبة شحن البطارية بين 30% و 80% لتحسين عمر البطارية ومدة استمرارها.2- استخدم شاحن آبل الأصلي:عند شراء حاسوب ماك جديد، تتضمن علبته دائمًا محول طاقة وكابل شحن USB-C، وهي الأدوات التي يجب استخدامها لشحن حاسوب ماك لأنها صُمّمت لضمان الحفاظ على عمر بطاريته على المدى الطويل. وإذا كنت ستشتري شاحنًا آخرًا لحاسوب ماك، فمن الأفضل الحصول على شاحن من صنع شركة آبل.لا يتعلق الأمر فقط بطول عمر البطارية، بل إن شاحن حاسوب ماك الأصلي أكثر أمانًا للاستخدام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام بعض الشواحن المخصصة لحواسيب ماك من إنتاج جهات خارجية بعد التأكد من جودتها العالية. والمهم هو تجنب استخدام الشواحن الرخيصة المنخفضة الجودة، حيث يمكن أن تكون ضارة بصحة البطارية على المدى الطويل وقد تشكل خطرًا على السلامة أيضًا.3- فعّل ميزة شحن البطارية المُحسّن:يُساعد تفعيل ميزة (شحن البطارية المُحسّن) Optimized Battery Charging المتوفرة في حواسيب ماك في إطالة عمر البطارية، وتهدف إلى تقليل تآكل البطارية. ويكون ذلك عن طريق تأخير شحن بطارية الحاسوب بعد الوصول إلى نسبة شحن 80%.يمكنك تفعيل ميزة شحن البطارية المُحسّن في نظام التشغيل macOS باتباع الخطوات التالية:انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settingsانقر فوق خيار (البطارية) في القائمة الظاهرة في الجهة اليُسرى.انقر فوق زر (المعلومات) Info الظاهر في شكل (i) بجانب خيار (صحة البطارية ) Battery Healthفعّل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.نصائح لإطالة عمر البطارية في حواسيب ماك4- لا تترك حاسوب ماك موصولًا بالكهرباء باستمرار:من الشائع توصيل حاسوب ماك بالكهرباء طوال الوقت أثناء العمل، ولكن هذه العادة يمكن أن تؤثر سلبًا في عمر بطارية الحاسوب على المدى الطويل. فكما ذكرنا سابقًا يؤدي شحن البطارية إلى نسبة 100% إلى ارتفاع درجة حرارتها مما يؤثر سلبًا في عمرها؛ لذا يجب تجنب توصيل حاسوب ماك بالكهرباء طوال الوقت.5- اشحن بطارية حاسوب ماك قبل تخزينه لفترة طويلة:إذا كنت ترغب لسبب ما، في التوقف عن استخدام حاسوب ماك لفترة طويلة، سيؤثر عاملان رئيسيان في الصحة العامة للبطارية، وهما: درجة الحرارة مكان التخزين، ونسبة شحن البطارية قبل تخزين الحاسوب. ولذلك تُوصي شركة آبل بتطبيق الإجراءات التالية لإطالة عمر البطارية في حالة تخزين حاسوب ماك لفترة طويلة:عدم شحن بطارية الحاسوب أو تفريغها بالكامل قبل تخزينه، بل يجب شحنها إلى نسبة 50% فقط، لأن تخزين الحاسوب بعد تفريغ بطاريته بالكامل، يتسبب في إدخال البطارية في حالة تفريغ عميق، مما يقلل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن لاحقًا. وإذا خزّنت الحاسوب بعد شحن بطاريته بالكامل، فقد تفقد البطارية من سعتها القصوى للتخزين، مما يقلل عمرها الافتراضي.إيقاف تشغيل حاسوب ماك قبل تخزينه لتجنب استهلاك المزيد من طاقة البطارية.تخزين حاسوب ماك في بيئة باردة وخالية من الرطوبة، يجب أن درجة حرارتها أقل من 90 درجة فهرنهايت أو 32 درجة مئوية.في حالة الرغبة في تخزين حاسوب ماك لمدة تزيد عن ستة أشهر، يجب شحن بطاريته إلى نسبة 50% كل ستة أشهر.6- اشحن بطارية حاسوب ماك في درجات حرارة معتدلة:الحرارة هي أكبر عدو لجميع أنواع البطاريات، لذا يجب توخي الحذر عند شحن بطارية حاسوب ماك لأن درجات الحرارة العالية تقلل عمر البطارية، حيث توصي آبل بشحن حواسيب ماك في درجة حرارة تتراوح بين 50 إلى 95 درجة فهرنهايت، وإزالة الحافظة عن الحاسوب قبل شحنه.