توضح صور تصميم هاتف سوني Xperia 1V قبل الإعلان الرسمي



Xperia 1V Xperia 1V

تستعد شركة سوني لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Xperia 1V، ولقد رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد تقدم نظرة واضحة على تصميم هذا الإصدار.



تقدم شركة سوني هاتف Xperia 1V قريباً للأسواق، حيث يأتي هذا الإصدار بتقنيات وآداء بمستوى أعلى منافس في الأسواق، ولقد أوضحت الصور المسربة التي نشرت عبر” OnLeaks” التصميم الذي ينطلق به الهاتف.



وتؤكد الصور على أن سوني تدعم هاتف Xperia 1V بتصميم عصري وأنيق، كما يأتي الهاتف بحواف فائقة النحافة، بتصميم مستوحى من الإصدار الأصلي من Xperia 1 IV.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتميز بتصميم رأسي، ومن المتوقع أن يدعم هاتف Sony Xperia 1V رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen2، لدعم الهاتف بأفضل آداء في تعدد المهام أو الألعاب.كما تؤكد التسريبات على أن سوني تدعم هذا الإصدار بأفضل التقنيات في إعدادات الكاميرة لدعم المستخدمين بآداء إحترافي في التصوير.ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل.أيضاً يضم إطار الهاتف مدخل السماعات، وزر التشغيل الرئيسي، وزر التحكم في مستوى الصوتيات والكاميرة، ومن المتوقع أن تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر الرئيسي.وفي الكاميرة الأمامية يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويتميز بأبعاد 161.0 في 69.3 في 8.5مم.