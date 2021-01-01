مستخدمي هاتف Pixel 7 Pro تؤكد على مشكلة في زر الصوتيات

تتوالى التقارير المسجلة من مستخدمي هاتف Pixel 7 Pro والتي تؤكد على رصد مشكلة في زر التحكم في الصوتيات.
قدمت شركة جوجل هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro للأسواق بتصميم يرتكز على الجيل السابق من هواتف Pixel، لتستمر جوجل في المنافسة في سوق الهواتف الذكية المميزة.
ولقد بدأت التقارير في التركيز على مشكلة في إصدار Pixel 7 Pro بشكل خاص في الفترة الأخيرة، حيث لم تظهر هذه المشكلة لدى مستخدمي هاتف Pixel 7.
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