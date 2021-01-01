مستخدمي هاتف Pixel 7 Pro تؤكد على مشكلة في زر الصوتيات

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صورة الخبر: Pixel 7 Pro
Pixel 7 Pro

تتوالى التقارير المسجلة من مستخدمي هاتف Pixel 7 Pro والتي تؤكد على رصد مشكلة في زر التحكم في الصوتيات.

قدمت شركة جوجل هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro للأسواق بتصميم يرتكز على الجيل السابق من هواتف Pixel، لتستمر جوجل في المنافسة في سوق الهواتف الذكية المميزة.

ولقد بدأت التقارير في التركيز على مشكلة في إصدار Pixel 7 Pro بشكل خاص في الفترة الأخيرة، حيث لم تظهر هذه المشكلة لدى مستخدمي هاتف Pixel 7.

وترتكز هذه المشكلة في زر التحكم في مستوى الصوتيات، حيث يظهر تراجع في مستوى الصوتيات بعد أقل من 4 أشهر من شحن طلبات الحجز المسبق لهاتف Pixel 7 Pro.

من جانب أخر لم يظهر حتى الآن سبب واضح لتراجع آداء زر الصوتيات في الهاتف، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن التصميم المميز لهذا الزر قد يكون السبب الرئيسي في التأثير على الصوتيات.

ولقد أشار عدد من المستخدمين إلى أن جوجل رفضت إدراج مشكلة زر التحكم في الصوتيات في ضمان الهاتف، حيث أكدت جوجل على أن هذه المشكلة تعود لعملية إتلاف خارجية لا تندرج في الإصلاح المجاني.

المصدر: بوابه المتميز

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