تقرر Anker سحب Anker 535 Power Bank من الأسواق

قررت شركة Anker سحب Anker 535 Power Bank من الأسواق نتيجة لمخاوف إرتفاع حرارة جهاز الباور بانك بشكل كبير مما يشكل خطر يؤدي إلى إشتعال الجهاز.
بدأت Anker في سحب Anker 535 Power Bank بنموذج رقم(PowerCore 20K) من الأسواق لرصد إرتفاع حرارة هذا الإصدار بشكل ملحوظ، حيث أكدت الشركة على أن المشكلة تعود لعيوب في التصنيع دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول عيب التصنيع.
ولقد أكدت الشركة على أن عملية الإستدعاء تشمل Anker 535 الذي يتوفر في الأسواق العالمية، لذا نوهت الشركة على ضرورة التأكد من العلامة التجارية ورقم النموذج لتأمين وحماية المستخدمين.
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