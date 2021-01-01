تقرر Anker سحب Anker 535 Power Bank من الأسواق



Anker 535 Power Bank Anker 535 Power Bank

قررت شركة Anker سحب Anker 535 Power Bank من الأسواق نتيجة لمخاوف إرتفاع حرارة جهاز الباور بانك بشكل كبير مما يشكل خطر يؤدي إلى إشتعال الجهاز.



بدأت Anker في سحب Anker 535 Power Bank بنموذج رقم(PowerCore 20K) من الأسواق لرصد إرتفاع حرارة هذا الإصدار بشكل ملحوظ، حيث أكدت الشركة على أن المشكلة تعود لعيوب في التصنيع دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول عيب التصنيع.



ولقد أكدت الشركة على أن عملية الإستدعاء تشمل Anker 535 الذي يتوفر في الأسواق العالمية، لذا نوهت الشركة على ضرورة التأكد من العلامة التجارية ورقم النموذج لتأمين وحماية المستخدمين.

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كما أوضحت Anker لمستخدمي 535 Power Bank ضرورة التوقف عن تشغيل الباور بانك، إلى جانب ضرورة تخزين الجهاز في مكان آمن، كما تؤكد الشركة على إمكانية التقدم لإعادة 535 Power Bank وإستعادة الأموال من جديد.يذكر أن Anker 535 Power Bank انطلق للأسواق بعدد 2 من منافذ USB-C ومنفذ USB-A، كما يضم بطارية بقدرة 26800 mAh لشحن أجهزة MacBook، وهاتف الأيفون، وأجهزة Dell XPS، كما يضم USB-C بقدرة 45 W وUSB-A بقدرة 15W.