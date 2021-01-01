مايكروسوفت: تُعطّل ثغرة في برنامج تشغيل إنتل التطبيقات في حواسيب ويندوز

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قالت شركة مايكروسوفت إن التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (دايركت إكس) DirectX تعاني من مشكلة تجعلها تتوقف عن العمل في أنظمة ويندوز التي تحتوي على برامج التشغيل القديمة الخاصة بشرائح الرسومات من إنتل، وذلك بعد تثبيت التحديثات التراكمية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.



وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية إن مستخدمي الأنظمة المتأثرة سيرون خطأ apphelp.dll الخاص بما يُعرف بمكتبة الوكيل لتوافق التطبيقات، من التطبيقات التي تستخدم (دايركت إكس) بسبب برامج التشغيل القديمة الخاصة بـ (إنتل جرافيكس) Intel Graphics.



وأوضحت مايكروسوفت ذلك بالقول: «قد تتلقى رسالة خطأ apphelp.dll في أجهزة ويندوز التي تستخدم محركات تشغيل شرائح الرسومات من إنتل ذات الإصدارات من 26.20.100.7463 إلى 30.0.101.1190». وأضافت: «قد تحدث هذه المشكلة على نحو متقطع وتؤثر في التطبيقات التي تستخدم (دايركت إكس) أو (دايركت 3 دي) لمعالجة أجزاء من المحتوى أو كله».

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وتشمل قائمة أنظمة التشغيل المتأثرة نظام تشغيل الخوادم: ويندوز سيرفس 2022، وأنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية: إصدار 2022 من ويندوز 11، وإصدار 2022 من ويندوز 10، وإصدار 2021 من ويندوز 11، وإصدار 2021 من ويندوز 10، وإصدار 2020 من ويندوز 10، ونظام (ويندوز 10 إنتربرايس إل تي إس سي 2019).وتعمل مايكروسوفت على إصلاح للمشكلة التي كشفت عنها حديثًا، وستطلق التحديث في إصدار قادم من أنظمة التشغيل.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وحتى يأتي التحديث الذي يعالج هذه المشكلة، تقول مايكروسوفت إنه يمكن للعملاء المتأثرين حلها مؤقتًا عن طريق تحديث برنامج التشغيل الخاص بـ (إنتل جرافيكس) إلى الإصدار الأحدث.وأضافت مايكروسوفت في تحديث لوحة (صحة ويندوز): «للتخفيف من هذه المشكلة، يمكنك تثبيت برنامج التشغيل لرسومات إنتل بإصدار أحدث من 30.0.101.1190». وتابعت: «يُوصَى بالتحقق من دعم الشركة المصنعة لجهاز ويندوز الخاص بك لأحدث إصدار من برنامج تشغيل (إنتل جرافيكس) لجهازك».وإن لم يتمكن المستخدم من تنزيل التحديث مباشرة من الشركة المصنعة لجهازه، فيمكنه أيضًا التحقق من قائمة برامج تشغيل (إنتل جرافيكس) لتثبيت أحدث برنامج تشغيل أطلقته إنتل.يُشار إلى أنه قبل عام من الآن، عالجت مايكروسوفت مشكلة مكوّن نواة (دايركت إكس) الذي أدى إلى ظهور مشكلة الموت الزرقاء في نظام ويندوز 11.وفي الشهر الماضي، أصلحت مايكروسوفت أيضًا خطأ تسبب في تجميد تطبيق التحكم بسطح المكتب (ريموت ديسكتوب) Remote Desktop بعد تثبيت إصدار 2022 من نظام ويندوز 11، وشاركت إصلاحًا مؤقتًا لمشكلة تسببت في عدم استجابة قائمة ابدأ، وإيقاف تشغيل بعض التطبيقات.