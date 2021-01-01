توضح صور حية تصميم هاتف vivo Y100 قبل الإعلان الرسمي



vivo Y100 vivo Y100

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف vivo Y100 المرتقب، والذي يظهر باللون الأزرق، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.



أوضحت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي بعض من تفاصيل مواصفات هاتف vivo Y100، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات GeekBench، واليوم تستعرض الصور الحية تصميم هذا الإصدار.



وتؤكد الصور الحية على ما جاء من تفاصيل سابقة حول الألوان التي ينطلق بها هاتف vivo Y100، فإلى جانب اللون الأزرق تقدم vivo الهاتف باللون الوردي أيضاً.

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أيضاً يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، حيث تتميز الكاميرة بتصميم يتضمن اثنان من الدوائر، على أن تضم الدائرة الأولى اثنان من المستشعرات، بينما تضم الدائرة الثانية مستشعر مع فلاش LED.من جانب أخر تؤكد الصور الحية على دعم الكاميرة لميزة التثبيت البصري، ولقد أوضحت التسريبات السابقة دعم Y100 برقاقة معالج Dimensity 900، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.كما تشير التسريبات إلى أن إصدار vivo المرتقب يأتي بسعر 300 دولار أو 300 يورو، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.