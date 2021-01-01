توضح صور حية تصميم هاتف vivo Y100 قبل الإعلان الرسمي

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف vivo Y100 المرتقب، والذي يظهر باللون الأزرق، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.
أوضحت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي بعض من تفاصيل مواصفات هاتف vivo Y100، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات GeekBench، واليوم تستعرض الصور الحية تصميم هذا الإصدار.
وتؤكد الصور الحية على ما جاء من تفاصيل سابقة حول الألوان التي ينطلق بها هاتف vivo Y100، فإلى جانب اللون الأزرق تقدم vivo الهاتف باللون الوردي أيضاً.
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