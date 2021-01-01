كيف تكتشف الفيديوهات المفبركة بتقنية ««التزييف العميق»؟



التزييف العميق التزييف العميق

إذا رأيت الممثل العالمي توم كروز، يعزف على الجيتار على تطبيق تيك توك TikTok مثلا، أو باراك أوباما يصف دونالد ترامب بأنه «مغفل»، أو مارك زوكربيرج يتفاخر بالسيطرة على "بيانات مليار شخص مسروقة''، فربما تكون بالفعل قد رأيت «التزييف العميق» من قبل.



و«التزييف العميق» هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، يستخدم «التعلم العميق» لمعالجة الصوت والصور والفيديو، وإنشاء محتوى وسائط شديد الواقعية.



وتمت صياغة مصطلح "deepfake" في عام 2017 عندما نشر مستخدم Reddit مقاطع فيديو إباحية تم التلاعب بها في المنتدى، استبدلت مقاطع الفيديو وجوه المشاهير مثل Gal Gadot و Taylor Swift وScarlett Johansson، بنجوم إباحية، وكانت مفاجئة صادمة في ذلك الوقت.

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1. حركة العين غير الطبيعيةتعتبر حركات العين التي لا تبدو طبيعية - أو قلة حركة العين ، مثل غياب الرمش - من الأعلام الحمراء الضخمة، فمن الصعب تكرار فعل الوميض بطريقة تبدو طبيعية، كذلك من الصعب أيضًا تكرار حركات عين الشخص الحقيقي، ذلك لأن عيون شخص ما عادة ما تتبع الشخص الذي يتحدث إليه.2. تعابير الوجه غير الطبيعيةعندما لا يبدو شيء ما صحيحًا في الوجه، فقد يشير ذلك إلى تحول الوجه، ويحدث هذا عندما يتم لصق صورة على أخرى.3. تموضع محرج لميزة الوجهإذا كان وجه شخص ما يشير في اتجاه ما وأنفه تشير إلى اتجاه آخر، فيجب أن تكون متشككًا بشأن مصداقية الفيديو.4. قلة العاطفةيمكنك أيضًا تحديد ما يُعرف باسم "تحوير الوجه" أو غرز الصورة، إذا كان وجه شخص ما لا يبدو أنه يُظهر المشاعر التي يجب أن تتوافق مع ما يُفترض أنه يقوله.5. الجسم أو الموقف يبدو محرجاعلامة أخرى هي أن شكل جسم الشخص لا يبدو طبيعيًا، أو أن هناك وضعًا محرجًا أو غير متسق للرأس والجسم، و قد يكون هذا من أسهل التناقضات في اكتشافه، لأن تقنية التزييف العميق تركز عادةً على ملامح الوجه بدلاً من الجسم كله.6. حركة الجسم أو شكل الجسم غير الطبيعيإذا بدا شخص ما مشوهًا أو متوقفًا عن الحركة عندما يلتفت إلى الجانب أو يحرك رأسه، أو إذا كانت حركاته متقطعة ومفككة من إطار إلى آخر، فيجب أن تشك في أن الفيديو مزيف.7. تلوين غير طبيعيإن درجة لون البشرة غير الطبيعية، وتغير اللون، والإضاءة الغريبة، والظلال في غير محلها كلها علامات على أن ما تراه مزيف على الأرجح.8. شعر لا يبدو حقيقيالن ترى الشعر المجعد أو المتطاير.. لماذا؟، فلن تتمكن الصور المزيفة من توليد هذه الخصائص الفردية.9. الأسنان التي لا تبدو حقيقيةقد لا تكون الخوارزميات قادرة على توليد أسنان فردية، لذا فإن غياب الخطوط العريضة للأسنان الفردية يمكن أن يكون دليلًا على أن الفيديو المزيف.10. التعتيم أو عدم المحاذاةإذا كانت حواف الصور ضبابية أو كانت العناصر المرئية غير محاذية - على سبيل المثال، عندما يلتقي وجه شخص ورقبته بجسده - ستعرف أن هناك شيئًا ما غير صحيح.11. ضجيج أو صوت غير متناسقعادةً ما يقضي منشئو المحتوى المزيف العميق وقتًا أطول في مشاهدة صور الفيديو بدلاً من الصوت. يمكن أن تكون النتيجة ضعف مزامنة الشفاه، أو الأصوات الآلية، أو نطق الكلمات الغريبة، أو ضوضاء الخلفية الرقمية، أو حتى غياب الصوت.12. صور تبدو غير طبيعية عند إبطائهاإذا شاهدت مقطع فيديو على شاشة أكبر من هاتفك الذكي أو كان لديك برنامج لتعديل الفيديو يمكن أن يبطئ تشغيل الفيديو ، فيمكنك تكبير الصور وفحصها عن كثب. سيساعدك التكبير على الشفاه، على سبيل المثال، في معرفة ما إذا كانوا يتحدثون حقًا أم أنها مزامنة سيئة للشفاه.13. تناقضات Hashtagهناك خوارزمية تشفير تساعد منشئي الفيديو على إثبات أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم أصلية. تُستخدم الخوارزمية لإدراج علامات التجزئة في أماكن معينة خلال مقطع فيديو، إذا تغيرت علامات التصنيف، فيجب أن تشك في التلاعب بالفيديو.13. البصمات الرقميةيمكن لتقنية Blockchain أيضًا إنشاء بصمة رقمية لمقاطع الفيديو، على الرغم من أن هذا التحقق المستند إلى blockchain ليس مضمونًا، إلا أنه يمكن أن يساعد في إثبات مصداقية الفيديو. وإليك كيف يعمل. عندما يتم إنشاء مقطع فيديو، يتم تسجيل المحتوى في دفتر الأستاذ الذي لا يمكن تغييره، ويمكن أن تساعد هذه التقنية في إثبات مصداقية الفيديو.14. البحث عن الصور العكسييمكن أن يؤدي البحث عن صورة أصلية أو البحث العكسي عن الصور بمساعدة الكمبيوتر إلى اكتشاف مقاطع فيديو مماثلة عبر الإنترنت للمساعدة في تحديد ما إذا تم تغيير صورة أو صوت أو مقطع فيديو بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن تقنية البحث العكسي عن الفيديو ليست متاحة للجمهور بعد، إلا أن الاستثمار في أداة مثل هذه قد يكون مفيدًا.