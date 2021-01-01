الشركات الكبري تخفض الإنفاق على أشباه الموصلات

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كشفت دراسة حديثة، أن كبرى الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية قد اضطرت لخفض إنفاقها على الرقائق (أشباه الموصلات) بنسبة 7.6%، ما شكل نسبة 37.2% من إجمالي السوق في عام 2022.



وبحسب التقارير الصادرة عن شركة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، فقد تسببت الضغوط الناجمة عن معدلات التضخم العالية ومخاطر الركود العالمي في ضعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية خلال العام 2022، الأمر الذي إثر على معدلات إنتاج مصنعي المعدات الأصلية العالمية.



وباعتبار أن معظم عملاء الشركات العالمية المصنعة لأشباه الموصولات هم من كبار الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية؛ فقد شكل الانخفاض الكبير في الطلب الاستهلاكي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية عائقاً أمام زيادة إنتاج الوحدات والشحنات من قبل كبار مصنعي المعدات الأصلية، وفقاً لما صرح به كبير المحللين لدى جارتنر ماساتسون ياماجي.

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وأوضح ياماجي، قائلا: "أحدثت سياسة "صفر كوفيد" التي اتبعتها الصين نقص كبير في المواد، وتسببت بتعطل سلسلة توريد الإلكترونيات على المدى القصير.كما أدى النقص المستمر في أشباه الموصلات في أسواق السيارات والشبكات والإلكترونيات الصناعية إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الرقائق، وارتفاع عائدات أشباه الموصلات في هذه الأسواق.وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى خفض أكبر مصنعي المعدات الأصلية لحصتهم من إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات في عام 2022 مقارنة بعام 2021".