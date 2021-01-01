الشركات الكبري تخفض الإنفاق على أشباه الموصلات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الشركات الكبري تخفض الإنفاق على أشباه الموصلات

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت دراسة حديثة، أن كبرى الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية قد اضطرت لخفض إنفاقها على الرقائق (أشباه الموصلات) بنسبة 7.6%، ما شكل نسبة 37.2% من إجمالي السوق في عام 2022.

وبحسب التقارير الصادرة عن شركة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، فقد تسببت الضغوط الناجمة عن معدلات التضخم العالية ومخاطر الركود العالمي في ضعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية خلال العام 2022، الأمر الذي إثر على معدلات إنتاج مصنعي المعدات الأصلية العالمية.

وباعتبار أن معظم عملاء الشركات العالمية المصنعة لأشباه الموصولات هم من كبار الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية؛ فقد شكل الانخفاض الكبير في الطلب الاستهلاكي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية عائقاً أمام زيادة إنتاج الوحدات والشحنات من قبل كبار مصنعي المعدات الأصلية، وفقاً لما صرح به كبير المحللين لدى جارتنر ماساتسون ياماجي.

وأوضح ياماجي، قائلا: "أحدثت سياسة "صفر كوفيد" التي اتبعتها الصين نقص كبير في المواد، وتسببت بتعطل سلسلة توريد الإلكترونيات على المدى القصير.

كما أدى النقص المستمر في أشباه الموصلات في أسواق السيارات والشبكات والإلكترونيات الصناعية إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الرقائق، وارتفاع عائدات أشباه الموصلات في هذه الأسواق.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى خفض أكبر مصنعي المعدات الأصلية لحصتهم من إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات في عام 2022 مقارنة بعام 2021".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشركات الكبري تخفض الإنفاق على أشباه الموصلات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87235

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager