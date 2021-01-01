تمنح غوغل متصفح chrome ميزات مهمة مع التحديث الجديد

أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح chrome، حمل معه العديد من الميزات المهمة للمستخدمين.
وتبعا لغوغل فإن نسخة chrome 110 تمنح مستخدمي الحواسب الكثير من الميزات الجديدة، منها ميزات الأمان التي تسمح لهم باعتماد االمصادقة البيومترية لحماية بياناتهم، كالاعتماد على خاصية حماية بيانات التصفح عبر بصمة الإصبع إن كان الحاسب يوفر هذه الميزة.
ومع التحديث الجديد أيضا تم إصلاح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن سابقا استغلالها للوصول إلى حواسب المستخدمين او بيانات تصفحهم على الإنترنت، كما أصلحت الثغرات المرتبطة ببروتوكولات الاتصال WebRTC وتقنيات JavaScript.
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