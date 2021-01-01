تشوق رام لبيك أب 1500 REV الكهربائية



بيك أب 1500 REV بيك أب 1500 REV

بعد اسابيع فقد من اعلان رام عن سيارتها البيك أب الكهربائية الاختبارية خرجت الشركة بصور تشويقية لما ستبدو عليه السيارة الانتاجية.



كما نشاهد، ستحافظ السيارة الانتاجية القادمة على مظهر مقتبس من رام 1500 ريليوشن الاختبارية، مع ذلك نلاحظ أن الشبك أصبح أضيق قليلاً وتخلص من النقاط البرتقالية التي ميزت شبك السيارة الاختبارية، أيضاً، أصبح شعار رام مضاءً. من ناحية أخرى، يحمل الغطاء شعار REV والذي يدل الي اسم السيارة الانتاجية.



عند انتاجها ستتميز سيارة رام 1500 REV بقاعدة عجلات STLA Frame والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، وتمكن من اضافة مدى 161 كيلومتر في أقل من 10 دقائق، تشمل الميزات الأخرى نظام تعليق هوائي قابل للتعديل ونظام توجيه كلي.