سترتدي مرسيدس G-Class زيّها الخاص في أسبوع لندن للموضة



مرسيدس G-Class مرسيدس G-Class

تشتهر مرسيدس بحضورها في عالم الأزياء والموضة من خلال مشاريعها التعاونية مع العديد من دور الأزياء، وكإضافة جديدة لمجموعة الشركة ستأتي نسخة مخصصة من G-Class بالتعاون مع Moncler.



نشرت مرسيدس إعلان تشويقي للسيارة على موقعها لما تسميه “قطعة فنية فريدة”، ومع أن الصور معتمة إلا أنها تظهر ارتداء السيارة لبالونات ضخمة على الهيكل وحتى على العجلات، وهو ما يشبه أسلوب دار الأزياء Moncler في تشكيلتها الكلاسيكية وتظهر صورة أخرى جزء من المقطع الجانبي للسيارة مع العجلات.



ستصل السيارة غير العادية هذه في أسبوع لندن للموضة في 20 فبراير القادم، وستشكل G-Class من جديد قطعة فنية لا تتقادم بمرور الزمن.