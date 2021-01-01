بالفيديو : استعراض لمميزات هامر الكهربائية التي يتخطى سعرها 10 مليون جنيه



هامر الكهربائية هامر الكهربائية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Auto Trader الإنجليزي، ظهرت مراجعة واستعراض لمميزات سيارة هامر الكهربائية، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV بدأ انتاج النسخة الكهربائية الجديدة منها في 2021 كموديل لعام 2022، وذكر الفيديو أنها متاحة في انجلترا وأوروبا بسعر 300 ألف جنيه استرليني أو ما يعادل 10 مليون و912 ألف جنيه مصري تقريبا.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هامر الكهربائية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: