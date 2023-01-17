أسعار الذهب في مصر اليوم 12 فبراير 2023 .. ثبات عيار 21 مع إغلاق محالات الصاغة



أسعار الذهب أسعار الذهب

افتتحت سوق الصاغة تعاملاتها الصباحية علي ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12 فبراير 2023 بمختلف محافظات الجمهورية مع توقف التداولات في البورصة العالمية للمعادن نظرا للأجازة الاسبوعية بعد هبوطها لاقل مستوى في شهر.



وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إن عدد من محلات الصاغة في مصر تغلق ابوابها اليوم ، وسط توقعات بعودة المعدن الاصفر للصعود غدا ، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1725 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهي نفس سعره امس.



وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-2-2023

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1970 جنيها)ووفقا لعضو شعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل ثباته بشكل ملحوظاً بالتعاملات الآن ليسجل 1970 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1725 جنيه)واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لازال يحافظ على مستوياته رغم تراجعها في التعاملات ، وببلغ 1725 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (1475 جنيهًا)كمل استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ 1475 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (13800 جنيه)وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات متواصل ليبلغ نحو 13800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 استقرار لتبلغ نحو 61070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل انخفاضا بنهاية التداولات الاسبوعية اليوم لتبلغ نحو 1866 دولارًا للاوقية