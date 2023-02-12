أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 12-2-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 12-2-2023، مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات البنكية، بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري ، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.43 جنيه للشراء، و 30.53 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.76 جنيه للشراء، و 32.87 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.97 جنيه للشراء، و 37.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.11 جنيه للشراء، و 8.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.49 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.28 جنيه للشراء، و 8.31 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.50 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.50 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.61 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.50 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.61 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 36.59 جنيه للشراء، و 37.11 للبيع.

بنك قناة السويس: 36.71 جنيه للشراء، و 37.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.59 جنيه للشراء، و 37.12 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 36.71 جنيه للشراء، و 37.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.08 جنيه للشراء، و 8.11 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.08 جنيه للشراء، و 8.11 للبيع.

بنك المشرق: 8.03 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 95.99 جنيه للشراء، و 99.72 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 96.56 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 95.97 جنيه للشراء، و 99.72 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 94.84 جنيه للشراء، و 99.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.27 جنيه للشراء، و 8.29 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.20 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.26 جنيه للشراء، و 8.29 للبيع.

المصرف المتحد: 8.12 جنيه للشراء، و 8.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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