الغرف التجارية: استقرارا ووفرة في معروض الخضار والفاكهة قبل رمضان



الخضار والفاكهة الخضار والفاكهة

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة، إقبالا مستمرا طوال العام من جانب المواطنين الذين يتساءلون يوميا عن الأسعار إذ ازداد الإقبال على الشراء قبيل عودة الطلاب للمدارس وانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023.



إقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة مستمر طوال العام

في جولة للوطن بمنطقة السادس من أكتوبر قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن اقبال المواطنين على شراء الفاكهة والخضروات مستمر طوال العام فلا غنى عن تناولهم حيث تعد الفواكه والخضروات الموسمية الأكثر تساؤلا من جانب المواطنين عن أسعارها في السوق.



وقال الحاج صفوت المراغي أحد تجار الفاكهة والخضروات، إن أسواق الخضروات والفاكهة غنية بالعديد من الأصناف والأحجام حيث تختلف الأسعار وفقا للمحافظة والمنطقة المباعة بها ولكن العديد من المواطنين يفضلون الشراء من الأسواق بدلا من الخضروات والفاكهة المعلبة التي تباع في المحلات التجارية.

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وأضاف المراغي أن المواطنين يتساؤلون يوميا عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق والإقبال على الشراء يزداد أكثر أيام العطلة بالإضافة إلى أن أنواع الخضروات والفاكهة الموسمية يزداد أيضا الإقبال على شرائها، موضحا أن العديد يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال شراء بعض الأنواع القابلة للتخزين وتجهيزها استعدادا للشهر الكريم.أسعار الخضروات والفاكهة اليومومن جانبه، استعرض حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أسعار إلىوم إذ يتراوح سعر الطماطم بين 3.50 و5 جنيهات البطاطس بين 3 إلى 5 جنيهات والبصل من 7 إلى 10 جنيهات وتتراوح أسعار الكوسة بين 5.5 و7.5 جنيه والفاصوليا من 13 إلى 14 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 6.0 إلى 9 جنيهات بينما وصل الخيار والقلقاس لـ6 جنيهات.وأضاف نجيب أن البرتقال البلدي يتراوح بين 3 إلى 4.5 والسكري من 3.5 إلى 5.5 وإلىوسفي من 4 إلى 10 جنيهات ويسجل الليمون البلدى 11 جنية والتفاح امريكى ايطالى والبلح السيوي 30 جنيها وتتراوح أسعار الجوافة من 6 إلى 12 جنيها بينما يسجل الموز البلدي 9 جنيهات والرمان 14 جنيها، متوقعا وفرة المعروض قبل شهر رمضان المبارك بالتوازي مع عمليات تخزين الخضروات.