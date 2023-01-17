تعرف على شروط حصول الصيادلة على قرض بقيمة 400 ألف جنيه.. والأوراق المطلوبة

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يزيد عدد كليات الصيدلة في مصر عن 45 كلية بالجامعات الخاصة أو الحكومية، ويصل عدد خريجيها إلى آلاف الشباب، ويبحث كثير منهم عن فرصة لتمويل يمكن من خلاله افتتاح صيدلية.



وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي الكويتي، فإن هناك قرض شخصي لتمويل الصيدلية، بفائدة تصل إلى 25% متناقصة، حيث يمنح البنك القرض بضمان تحويل المرتب، وتصل مدة التمويل لمدة خمس سنوات، وتصل قيمة القرض إلى 400 ألف جنيه.



فائدة 25% على قرض الصيادلة

وقال البنك الأهلي، إن الفائدة على القرض تصل إلى 25% متناقصة، حيث يتم التأمين على الحياة طول فترة التمويل، وفي حال رغبة العميل في إلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من التمويل قبل نهاية المدة، يتوجه صاحب القرض إلى الفرع الذي حصل منه على القرض لطلب سداد معجل التمويل، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء والمتاحة على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع.

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الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الصيدليةوبحسب «الأهلي الكويتي»، فإن عددا من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على القرض، أبرزها ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما، وألا يزيد عن 65 سنة عند نهاية القرض، وأشار إلى أن هناك عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الصيدلية، تتمثل في إثبات الدخل، وبطاقة رقم قومي سارية، وترخيص مزاولة مهنة، وإيصال مرافق حديث، كهرباء أو عاز أو مياه، ويجب ألا يكون مر عليه ثلاثة أشهر، إضافة إلى كشف حساب بنكي.