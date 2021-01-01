هتمشي على السقف «منزل مقلوب» في الكويت يثير الجدل بين زواره..

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منزل مقلوب


أثاث مثبت في السطح بوزنة الطبيعي وبكل محتوياته، بينما الأرضية فارغة تماما من أي مقتنيات وأجهزة منزلية، هكذا الحال داخل المنزل المقلوب، التي نفذته الفنانة الكويتية ليال خميس، لتجذب الفكرة عديد من الأشخاص الباحثين عن الأشياء الغريبة وغير المألوفة.

«البيت المقلوب» فكرة عالمية تطبق عربيا
بعد «البيت المقلوب» فكرة عالمية موجودة في عديد من البلدان الأوروبية، إلا أنها تُعد الأولى من نوعها في الكويت والعالم العربي، وفقا لما ذكرت ليال خميس، خلال تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»، موضحة أن أبرز ما يميز بيتها المقلوب عن نظائره في العالم، يتمثل في أن كل الأشياء التي يحتويها المنزل وضعت بوزنها الطبيعي، بما في ذلك سيارتها الشخصية.

مزار لعشاق فنون الخداع البصري
وقفًا للفنانة الكويتية، يحتوي البيت على 8 غرف، وأسرّة ومقاعد وأثاث خشبي بوضع مقلوب، ما جعل منه مزارًا لعشاق فنون الخداع البصري، لا سيما أنه يُراعي أبسط التفاصيل.

المصدر: الوطن

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