«الارصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. والطقس غائم جزئيا

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية


تشهد السواحل الغربية للبلاد، انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة مع بداية ساعات الصباح الباكر، بشكل متقطع على مناطق من مدينة السلوم ومحافظة مطروح، ومدينة الضبعة والعلمين والإسكندرية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم
وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم، فإنّ السحب الممطرة تتمدد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، لتصل إلى السواحل الشرقية للبلاد، خاصة على مناطق من مدينة العريش وشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، يصاحبها أمطار تتراوح شدّتها بين متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد وجنوب البلاد، حيث يسود طقس مشمس على مدار اليوم.

درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، كما يلي.

- القاهرة 17 - 10

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09
- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 17 - 09

- نخل 15 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 19 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 21 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 21 - 14

- شلاتين 20 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 17 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 22 - 09

- أسوان 22 - 09

- الوادي الجديد 22 - 10

المصدر: الوطن

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