نصائح للحفاظ على نعومة اليدين خلال فصل الشتاء



اليدين اليدين

لمحبى فصل الشتاء والمطر وصوت فيروز الهادئ فى الصباح، وتناول المشروبات الساخنة التي تمنح الدفء والحرارة، فقد يكون هذا الطقس هو المفضل لدى بعض الأشخاص لهدوئه، ولكن خلال فصل الشتاء قد تشتكى كل فتاة من جفاف البشرة بشكل ملحوظ، والأخص اليد.



ويجب على كل فتاة أن تحرص على الاهتمام ببشرتها، واليد هى أكثر شيء يتعرض للجفاف، وهناك نصائح عدد من النصائح يجب القيام بها لضمان رطوبة ونعومة اليدين، وفقاَ لموقع"zenjenskin".



الترطيب المنتظم أمر مهم:

للفتاة التى تريد أن تجعل يدها ناعمة ورطبة، أن تهتم ببشرتها عن طريق استخدام غسول اليد أو كريم اليدين، لذا على الفتاة أن تبحث عن الكريم الخاص والذى يناسبها، ولا تهمل هذا الأمر، ويبجب أن تحتفظ الفتاة بكريم في حقيبتها طوال الوقت، حتى يكون فى متناول يديها، ويجب على الفتاة استخدام المرطب بعد غسل اليدين، وهذا أمر لا يجب أن تهمله الفتاة، حتى لا تجعل بشرة اليد تجف، ومن مستحضرات التجميل التي تناسب لتعزيز الرطوبة المرغوبة هي زبدة الشيا وفيتامين ب، والتي تحافظ على رطوبة اليدين والتي تحفظ الماء في البشرة، ويجب الحرص أن تكون الكريمات بها زيوت غنية وبها نسبة لتهدئ البشرة وترطبها مثل الجلسرين.

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استخدام الزيت:كثير من الأحيان قد ترغب الفتاة أن تستخدم منتجات طبيعية بعيدة عن المنتجات المصعنة، ويمكن أن تتجه إلى الزيوت الطبيعية، ويمكن وضع قطرات بيسطة على اليدين وفركها بلطف، لتكون غاية في النعومة، وتظل رطبة لفترة طويلة، مع تقوية الأظافر ومن أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها كل فتاة بشكل آمن:الأفوكادو – جل الصبار- اللوز – زبدة الكاكاو – زيت جوز الهند – زيت الزيتونعدم نسيان ترطيب اليد:يوجد طريقة في هذا الطقس البارد لترطيب البشرة خاصة للبشرة الجافة، وهى وضع جوارب نظيفة في الميكروويف ويسخن لمدة من 10 إلى 15 ثانية.وخلال هذا الوقت يتم وضع كمية من اللوشن الخاص باليدين على راحة اليد ويتم فرك اليد بلطف، ثم يتم وضع الجوارب الدافئة على اليد وتترك لمدة حوالى 20 دقيقة، ويمكن تركها طوال الليل على حسب الرغبة، وبعد 20 دقيقة، يتم خلع الجوارب وتفرك اليدين بالكريم الزائد، وهذه الطريقة فعالة للبشرة الجافة، مع تجنب استخدام الماء الساخن وإستخدام صابون لطيف على البشرة.