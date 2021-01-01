نصائح للحفاظ على نعومة اليدين خلال فصل الشتاء

لمحبى فصل الشتاء والمطر وصوت فيروز الهادئ فى الصباح، وتناول المشروبات الساخنة التي تمنح الدفء والحرارة، فقد يكون هذا الطقس هو المفضل لدى بعض الأشخاص لهدوئه، ولكن خلال فصل الشتاء قد تشتكى كل فتاة من جفاف البشرة بشكل ملحوظ، والأخص اليد.
ويجب على كل فتاة أن تحرص على الاهتمام ببشرتها، واليد هى أكثر شيء يتعرض للجفاف، وهناك نصائح عدد من النصائح يجب القيام بها لضمان رطوبة ونعومة اليدين، وفقاَ لموقع"zenjenskin".
الترطيب المنتظم أمر مهم:
للفتاة التى تريد أن تجعل يدها ناعمة ورطبة، أن تهتم ببشرتها عن طريق استخدام غسول اليد أو كريم اليدين، لذا على الفتاة أن تبحث عن الكريم الخاص والذى يناسبها، ولا تهمل هذا الأمر، ويبجب أن تحتفظ الفتاة بكريم في حقيبتها طوال الوقت، حتى يكون فى متناول يديها، ويجب على الفتاة استخدام المرطب بعد غسل اليدين، وهذا أمر لا يجب أن تهمله الفتاة، حتى لا تجعل بشرة اليد تجف، ومن مستحضرات التجميل التي تناسب لتعزيز الرطوبة المرغوبة هي زبدة الشيا وفيتامين ب، والتي تحافظ على رطوبة اليدين والتي تحفظ الماء في البشرة، ويجب الحرص أن تكون الكريمات بها زيوت غنية وبها نسبة لتهدئ البشرة وترطبها مثل الجلسرين.
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