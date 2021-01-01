شرح طريقة عمل الزبادى السادة والفواكه فى البيت

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خلال أسابيع يحل شهررمضان المبارك، ولا يمكن أن تخلو مائدة السحورمن الزبادي للأطفال والكبار، لكونه من الأساسيات التي تساعد على مدنا بالطاقات، لاحتوائه على العديد من العناصر المغذية ويمكن أن يمنحنا قوة تحمل العطش، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل الزبادي السادة والفواكه على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بخطوات سهلة في منزلك



طريقة عمل الزبادي السادة في البيت: المكونات:

لتر حليب



عبوة زبادي

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طريقة تحضير الزبادي السادة:في البداية قومي بتدفئة الحليب حتى يصبح دافئ فقط بدون تسخينثم قومي بخلط الزبادي مع الحليبثم قومي بصب الخليط في أكواب صغيرة،أو طواجن خاصة بالزباديثم قومي بتسخين الفرن لمدة 20 دقيقة ثم يتم اطفائهثم قومي بإدخال الزبادي الفرن ونتركها ليلة كاملةثم قومي بإخراج الزبادي ، واحتفظي بها في الثلاجةطريقة عمل زبادي الفواكه: المكونات:لتر حليبعبوة زباديكمية مناسبة من الفواكه ،أي نوع مثل الفراولة أو الخوخيتم تدفئة الحليبثم اضافه الزبادي واضافه الفواكهثم قومي بضربهم جيدا في الخلاط الكهربيثم حضري الخليط في أكواب أو طواجن الزباديثم قومي بإدخاله فرن ساخن جدا مسبقاواتركيه ليلة كاملة وبعد ذلك يحفظ في الثلاجة