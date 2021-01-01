شرح طريقة عمل الزبادى السادة والفواكه فى البيت

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خلال أسابيع يحل شهررمضان المبارك، ولا يمكن أن تخلو مائدة السحورمن الزبادي للأطفال والكبار، لكونه من الأساسيات التي تساعد على مدنا بالطاقات، لاحتوائه على العديد من العناصر المغذية ويمكن أن يمنحنا قوة تحمل العطش، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل الزبادي السادة والفواكه على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بخطوات سهلة في منزلك
طريقة عمل الزبادي السادة في البيت: المكونات:
لتر حليب
عبوة زبادي
طريقة تحضير الزبادي السادة:
في البداية قومي بتدفئة الحليب حتى يصبح دافئ فقط بدون تسخين
ثم قومي بخلط الزبادي مع الحليب
ثم قومي بصب الخليط في أكواب صغيرة،أو طواجن خاصة بالزبادي
ثم قومي بتسخين الفرن لمدة 20 دقيقة ثم يتم اطفائه
ثم قومي بإدخال الزبادي الفرن ونتركها ليلة كاملة
ثم قومي بإخراج الزبادي ، واحتفظي بها في الثلاجة
طريقة عمل زبادي الفواكه: المكونات:
لتر حليب
عبوة زبادي
كمية مناسبة من الفواكه ،أي نوع مثل الفراولة أو الخوخ
يتم تدفئة الحليب
ثم اضافه الزبادي واضافه الفواكه
ثم قومي بضربهم جيدا في الخلاط الكهربي
ثم حضري الخليط في أكواب أو طواجن الزبادي
ثم قومي بإدخاله فرن ساخن جدا مسبقا
واتركيه ليلة كاملة وبعد ذلك يحفظ في الثلاجة
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