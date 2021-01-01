دراسة تزعم معرفة احتمالية إصابة الرجل بالصلع من طول أصابعه

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفاجأ بعض الرجال بتراجع خط الشعر تدريجياً للخلف أو وجود بقعة صلع في منتصف الرأس الأمر الذى يتسبب في الإصابة بصلع كامل مع مرور الوقت، ولكن وجد بعض العلماء إنه يمكن معرفة إحتمالية الإصابة بالصلع في المستقبل من خلال طول الإصبع، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


زعم العلماء أن الرجال يمكنهم معرفة مدى احتمالية إصابتهم بالصلع من خلال طول إصبعهم، كما زعموا أن إحتمالية الإصابة بالصلع تزداد ست مرات بالنسبة للرجال الذين لديهم أصابع سبابة أقصر من باقى الأصابع، ويمكن تحديد نمط الصلع الذكوري، الذي يصيب عادةً ثلثي الرجال، من خلال طول الأصابع، وفقًا لصحيفة ذا صن .

تفاصيل إجراء الدراسة العلمية

وفي دراسة أجريت على ما يقرب من 250 رجلاً تزيد أعمارهم عن 37 عامًا، وجد الخبراء أن أولئك الذين لديهم إصبع بنصر أطول من السبابة في يدهم اليمنى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصلع.

وأشار التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية إلى أن تساقط الشعر يحدث عادةً عندما يتم إنتاج كميات زائدة من هرمون الجنس ديهدروتستوستيرون، مما يتداخل مع دورة نمو الشعر.

ويعتقد الباحثون في تايوان أن طول الإصبع الإضافي يمكن أن يكون علامة على وجود المزيد من التستوستيرون، مما يقلل من حجم بصيلات الشعر، ومن ناحية أخرى قال الدكتور تشينج ينج وو من جامعة كاوشيونج الطبية للصحيفة: "وجدت دراستنا أنه كلما انخفض الرقم الثاني الأيمن إلى نسبة الرقم الرابع، زاد خطر الإصابة بالثعلبة".



أسباب الصلع التقليدية

ويبدأ الصلع عند الرجال عادةً بتراجع خط الشعر أو بظهور بقعة صلعاء في الجزء العلوي من الرأس، ويمكن أن تعاني النساء أيضًا من تساقط الشعر، ولكن هذا يحدث كثيراً بين الفئات العمرية الأكبر سنًا، حيث تعاني 3 % فقط من الذين تقل أعمارهن عن 35 عامًا من تساقط الشعر.
ويمكن حدوث تساقط الشعر عند كل من الرجال والنساء نتيجة أسباب مختلفة منها الإجهاد أو بسبب علاجات طبية مثل العلاج الكيميائي.

المصدر: اليوم السابع

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