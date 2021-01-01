دراسة تزعم معرفة احتمالية إصابة الرجل بالصلع من طول أصابعه

يفاجأ بعض الرجال بتراجع خط الشعر تدريجياً للخلف أو وجود بقعة صلع في منتصف الرأس الأمر الذى يتسبب في الإصابة بصلع كامل مع مرور الوقت، ولكن وجد بعض العلماء إنه يمكن معرفة إحتمالية الإصابة بالصلع في المستقبل من خلال طول الإصبع، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
زعم العلماء أن الرجال يمكنهم معرفة مدى احتمالية إصابتهم بالصلع من خلال طول إصبعهم، كما زعموا أن إحتمالية الإصابة بالصلع تزداد ست مرات بالنسبة للرجال الذين لديهم أصابع سبابة أقصر من باقى الأصابع، ويمكن تحديد نمط الصلع الذكوري، الذي يصيب عادةً ثلثي الرجال، من خلال طول الأصابع، وفقًا لصحيفة ذا صن .
تفاصيل إجراء الدراسة العلمية
وفي دراسة أجريت على ما يقرب من 250 رجلاً تزيد أعمارهم عن 37 عامًا، وجد الخبراء أن أولئك الذين لديهم إصبع بنصر أطول من السبابة في يدهم اليمنى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصلع.
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