بسبب الأمطار .. هبوط أرضي بكورنيش مطروح



هبوط أرضي بكورنيش مطروح هبوط أرضي بكورنيش مطروح

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح، اليوم السبت، إلى هبوط أجزاء من كورنيش مدينة السلوم، غرب المحافظة التي تقع على البحر الأبيض المتوسط.



هبوط كورنيش مدينة السلوم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمطروح صورة الهبوط الأرضي الذي شهده كورنيش مدينة السلوم، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم السبت، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



ومن ناحية أخرى، أغلقت الأجهزة المعنية طريق الإسكندرية - مطروح صباح اليوم السبت، الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم.

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غلق طريق الإسكندرية مطروح الساحليوتم غلق الطريق الساحلي جزئيا بمنطقة الضبعة سواني جابر وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وترفع الأجهزة التنفيذية تجمعات مياه الأمطار في الطريق وتيسر حركة المرور.سقوط أمطار غزيرة بمطروحوكانت مطروح قد شهدت على مدار 4 أيام سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة من الطوارئ والاستعداد، تحسبًا لحدوث أي تداعيات، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور.رفع حالة الطوارئوقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات، وذلك تحسبًا لحدوث أي تداعيات.وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن عدد السيارات بالشركة 84 سيارة ومعدة ومعدات شفط مياه عملاقة لرفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمدن محافظة مطروح الـ 8، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 59 سيارة ومعدة على مدن محافظة مطروح.