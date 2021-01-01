نصائح لكبار السن والأطفال في الطقس البارد



الطقس البارد الطقس البارد

الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء ودرجات الحرارة الباردة، الحفاظ على سلامتهم وصحتهم من خلال حمايتهم من الأنفلونزا وغيرها من القضايا المتعلقة بالشتاء أمر لا بد منه.



كيفية حماية كبار السن والأطفال من تقلبات الجو



تقلبات الجو و الطقس البارد هناك بعض النصائح التي لابد من مراعاتها، كان أبرزها:



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-راقب درجات الحرارةكبار السن والأطفال معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالبرد، يميل كبار السن وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب ، إلى الشعور بالبرد بشكل أسرع. لذا ، هذا هو الحال مع الأطفال الصغار، اضبط مكيف الهواء على وضع الشتاء للحفاظ على غرفهم دافئة دائمًا،أغلق النوافذ عندما تنخفض درجات الحرارة.-اختيار الملابسبداية فصل الشتاء لا يعني أن الأطفال سيضطرون إلى البقاء في المنزل، أثناء الذهاب للعب أو الذهاب إلى المدرسة ، تأكد من ارتدائهم لباس دافئ ومقاوم للرياح والمياه، اختر الملابس الصوفية عند الخروج، تساعد ميزة العزل للملابس الصوفية في إبقائها أكثر تجفيفًا ودفئًا. بالنسبة لكبار السن ، إذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة في المنزل ، فيمكنهم ارتداء جهاز حراري، يمكن أن تحافظ على أجسامهم دافئة، لحماية وجوههم وأيديهم وآذانهم وعنقهم ، يمكنهم دائمًا الاحتفاظ بالقفازات والأوشحة والقبعات.-راقب تغذيتهميعد اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء أمرًا بالغ الأهمية لتجنب خطر الإصابة بالأنفلونزا والبرد، تأكد من إعطاء كل من كبار السن والأطفال نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، تعد الفواكه الجافة والخضروات النيئة المقطعة والمقرمشات المصنوعة من القمح الكامل والزبادي من أفضل المواد الغذائية التي تجعل نظامًا غذائيًا متوازنًا لتقوية جهاز المناعة.-حافظ على رطوبتهمخلال فصل الشتاء ، قد لا يتعرق الأطفال بقدر ما يفعلون في الطقس الدافئ، يمكن أن يؤدي قلة التعرق إلى عدم شربهم كمية كافية من السوائل التي يمكن أن تسبب الجفاف، لتجنب ذلك اتخذ خيارًا ذكيًا لإبقائها رطبة عن طريق إضافة العصائر منخفضة السكر التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، وقد أظهرت الدراسات أن هذا يمكن أن يقلل من شدة نزلات البرد الشتوية ومدتها، يعتبر الشاي الخالي من الكافيين والكاكاو الساخن أيضًا من الخيارات الحكيمة لأنهما مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتعمل أيضًا كمشروب ساخن مريح.-غسل اليدينيمكن أن يصبح ماء الشتاء من الصنابير باردًا ولا يمكن المساس به، هذا قد يجعل الأطفال لا يغسلون أيديهم قبل تناول وجباتهم، نظرًا لأنهم سيخرجون طوال اليوم ، فإن فرص تلوث أيديهم وانتقال العدوى من خلالها عالية جدًا، يمكن أن تنتقل الأمراض المعدية مثل البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي إذا لم يتم أخذ الرعاية الكافية، شجعهم على غسل أيديهم بالماء الدافئ ومعقم اليدين قبل الأكل.حافظ على التعرض للبرد كحد أدنىنحن نعلم أن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى المدرسة ويحب كبار السن الخروج للتنزه، مع الاحتياطات المناسبة ، يمكن القيام بكل هذه الأشياء، ولكن فقط في حالة تجمد درجة الحرارة ، يُنصح بالبقاء في الداخل ما لم تكن هناك حاجة للخروج.اتبع هذه النصائح البسيطة للتأكد من أن الأطفال وكبار السن دائمًا آمنون ومقاومون للبرد أثناء الشتاء.المصدر: