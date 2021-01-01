بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيكة التفاح المقلوبة

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صورة الخبر: كيكة التفاح المقلوبة
كيكة التفاح المقلوبة

كيكة التفاح المقلوبة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكه التفاح المقلوبة..

مقادير كيكة التفاح المقلوبة

للقاع
1 كوب سكر
2 ملعقه كبيره زبدة
1 كوب بيكان
2 تفاح مكعبات
خليط الكيك :
كوب ونصف من الدقيق
2 ملعقه صغيره بيكنج باودر
4 بيض
فانيلا
3/4 كوب زيت
نصف كوب زبادي
3/4 كوب سكر
2 ملعقه صغيره قرفه

طريقة تحضير كيكه التفاح المقلوبة

في وعاء على النار نضع السكر مع الزبدة حتى يذوب ويتكرمل
في الصينية المبطنة بورق الزبدة نسكب السكر المكرمل ونضع البيكان ومكعبات التفاح
في وعاء نخفق البيض والفانيلا مع السكر جيداً ثم نضيف الزيت والزبادي ونستمر بالخفق
نخلط المواد الجافة معاً ونضيفهم للخليط ونخفق حتى يتجانس الخليط ثم نسكب الخليط فوق التفاح
ندخل الصينية على الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 55 دقيقة تقريبا
نقلبها و نتخلص من ورق الزبدة و تقدم بالهنا و الشفا

المصدر: elbalad

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