بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيكة التفاح المقلوبة



كيكة التفاح المقلوبة كيكة التفاح المقلوبة

كيكة التفاح المقلوبة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكه التفاح المقلوبة..



مقادير كيكة التفاح المقلوبة

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للقاع1 كوب سكر2 ملعقه كبيره زبدة1 كوب بيكان2 تفاح مكعباتخليط الكيك :كوب ونصف من الدقيق2 ملعقه صغيره بيكنج باودر4 بيضفانيلا3/4 كوب زيتنصف كوب زبادي3/4 كوب سكر2 ملعقه صغيره قرفهطريقة تحضير كيكه التفاح المقلوبةفي وعاء على النار نضع السكر مع الزبدة حتى يذوب ويتكرملفي الصينية المبطنة بورق الزبدة نسكب السكر المكرمل ونضع البيكان ومكعبات التفاحفي وعاء نخفق البيض والفانيلا مع السكر جيداً ثم نضيف الزيت والزبادي ونستمر بالخفقنخلط المواد الجافة معاً ونضيفهم للخليط ونخفق حتى يتجانس الخليط ثم نسكب الخليط فوق التفاحندخل الصينية على الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 55 دقيقة تقريبانقلبها و نتخلص من ورق الزبدة و تقدم بالهنا و الشفا