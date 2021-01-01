

الزبدة الفلاحي الزبدة الفلاحي

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية طريقة عمل الزبدة الفلاحي فى المنزل.







المقادير..

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4 ليتر من الحليب بقري خام.ملعقة من لبن الزبادي أو حليب الزبدة (اختياري) .ملح.طريقة التحضير..تفصل القشدة عن الحليب حيث يوضع الحليب في وعاء شفاف ليوم على الأقل (يفضل يومان)حتى تشكل طبقة قشدة واضحة على وجه الحليب .تكشط القشدة عن وجه الحليب بالمغرفة حيث يمكن الحصول على كوبان إلى أربعة أكواب من القشدة من كل 4 لتر حليب خام تقريبًا.توضعالقشدة في مرطبان زجاجي مغلق.تترك القشدة تنضج أو تستنبت (اختياري)،ليس من الضروري ترك الزبدة تستنبت، لكن استنباتها يؤدي الى الحصول على زبدة دسمةوطعمها ألذ.ويمكن استنبات الزبدة عن طريق تركها على طاولة المطبخ ل 12 ساعة إن كان الجو باردا أو لمدة 6ساعات إن كان دافئًا أو حتىتصير حرارتها ما بين 21 - 24 درجة مئوية وتصير رائحتها واضحة وحامضة.ويمكن تسريع عملية استنبات الزبدة عن طريق إضافة ملعقةمن اللبن الزبادي أو زبدة الحليب لكل كوبين من القشدة. وتقلّب جيدا حتى تتجانس.تخض القشدة في المرطبان الزجاجي حتى تنفصل الزبدة الصلبة عن الحليب حيث يرج الوعاء يمينًا ويسارًا من 5دقائق إلى ربع ساعة.أو يمكن استخدام الخلاط الكهربائي،حيث يملأ إلى المنتصف بالقشدة،ويشغل بسرعة متوسطة إلى عالية في البداية حتى تشكل كتلًا صلبةتطفو على الوجه، ثم تخفف إلى أبطأ سرعة لإنهاء عملية الخض.يصب حليب الزبدة، الذي من المفترض أنه قد انفصل عن الزبدة، خارج الوعاء.توضع الزبدة في شاش جبن أو زبدة ويلف الشاش عليها ويغلق بإحكام ثم توضع الزبدة في وعاء فيه ماء مثلج حتى تنفصل أي قشدة باقيةمن الزبدة الصلبة للحصول على قوام مثالي للزبدة.وعندما يتعكر الماء المثلج في الوعاء يصفى الوعاء من الماء ثم يملأ بماء وثلج نظيف. تكرر العملية حتى تصبح المياه صافية بعد وضع الزبدة فيها.تخرج الزبدة من الشاش وتوضع في وعاء و تعجن باستخدام ملعقة خشبية،لكي تنفصل كمية الماء القليلة أو القشدة من الزبدة.يضاف الملح والأعشاب أو أي نكهات أخرى للزبدة في مثل ثوم معمر أوبرتقال ،ليمون أوقشر ليمون أوإكليل الجبل أو زعترأو زنجبيل أوبقدونس أوعسل(اختياري).يضاف الملح أثناء عجن الزبدة للحصول على زبدة مملحة. حيث يمكن إضافة نصف ملعقة من الملح لكل ربع كيلو غرام من الزبدة.تخزن الزبدة في وعاء مغلق جيدا في الثلاجة أو الفريزر.