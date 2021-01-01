اكتشاف طبقة مشتعلة تشبه الجحيم تحت الأرض | شاهد



طبقة مشتعلة تحت الأرض طبقة مشتعلة تحت الأرض

إذا كنت تتساءل عن جهنم، فقد وجد العلماء "الجحيم في الأرض" والذي يعد جزءا بسيطا بل لا يُذكر مما يمكن أن تكون عليه جهنم في الحقيقة، ففي باطن الأرض عثر العلماء على طبقة مشتعلة شبّهوها بـ "بيت الشيطان".



طبقة مشتعلة تحت سطح الأرض





اكتشف باحثون من جامعة تكساس طبقة من الصخور المنصهرة على بعد 100 ميل تحت سطح الأرض ودرجة حرارة تزيد عن 2600 درجة فهرنهايت، وأطلقوا عليها وصف "جهنم".

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نشر العلماء نتائجهم في مجلة Nature Geoscience، ووفقًا لبيان صحفي من جامعة تكساس فإن "الطبقة المنصهرة تقع داخل الغلاف الموري، الموجود في الوشاح العلوي تحت الصفائح التكتونية للأرض، والتي تقع على بعد 100 ميل تقريبًا تحت السطح."يُظهر هذا الاكتشاف الجديد أن الطبقة العليا والتي كان يُعتقد سابقًا أنها مكونة من الصخور الصلبة، قد تكون حقًا أكثر ليونة مما كان يُفترض سابقًا.يساعد هذا الاكتشاف الجديد في تحليل الديناميكيات الداخلية للكوكب ويلقي الضوء على كل من وجود الحياة على الأرض والخصائص الفيزيائية للطبقة الحدودية.https://twitter.com/NatureGeosci/status/1622633718686060546/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622633718686060546%7Ctwgr%5E8058ef40ec462e29ad135dd9de22c4462d67e813%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNatureGeosci%2Fstatus%2F1622633718686060546%3Fref_src%3Dtwsrc255Etfw257Ctwcamp255Etweetembed257Ctwterm255E1622633718686060546257Ctwgr255E488b0fd62db5c9236ce80fc751d30302b4f9fbe3257Ctwcon255Es1_c10ref_url%3Dhttps253A252F252Fin.mashable.com252Fscience252F46988252Fscientists-find-a-pretty-weird-molten-place-that-looks-a-lot-like-hell