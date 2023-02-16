المقبولين بأربع كليات أهلية .. رئيس جامعة أسيوط يعتمد كشوف الطلاب



جامعة أسيوط جامعة أسيوط

اعتمد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، كشوف الطلاب المقبولين للدراسة بالمرحلة الثانية بالجامعة الأهلية فى الأماكن الشاغرة والتى تم الإعلان عنها شهر يناير الماضى.



وكشف الدكتور أحمد المنشاوى، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة الأهلية من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، بلغ 510 طالب وطالبة، وبلغ العدد الإجمالي للمقبولين بكافة الأماكن الشاغرة 66 طالب وطالبة، حيث تقدم للدراسة بكلية الصيدلة والبحوث الدوائية 276 طالب تم قبول منهم 37 طالب، كما يوجد 194 طالب على قائمة الانتظار من الراغبين فى التقدم للدراسة بكلية الصيدلة سوف يتم اختيار من هو أعلي مجموع منهم في حالة انسحاب أحد الطلاب المقبولين، ولكلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم 30 طالب وتم قبول 19 طالب، كما تقدم لكلية العلوم الادارية والمالية 20 طالب وطالبة وتم قبول 10 طلاب، أما كلية الهندسة والعلوم التطبيقية فشهدت تقدم 21 طالب ولكن لم يتم قبول أحد لعدم إستيفاء العدد الأدنى للطلاب المقبولين .



هذا وسوف يتم اعلان نتيجة طلاب الشهادات المعادلة في وقت لاحق بعد مراجعتها بالمجلس الأعلي للجامعات، وللإطلاع علي نتيجة القبول يتم الدخول علي الرابط التالي وادخال الرقم القومي للمتقدم

http://asnu.edu.eg/home/TANSIK2.

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وعلي جميع الطلاب المقبولين سرعة التوجه إلي شئون طلاب الكلية المرشح بها لتسليم الملف الخاص به وسداد الرسوم في موعد أقصاه 5 أيام عمل حتي 16/2/2023 وبعد ذلك الموعد يعتبر الطالب متنازل عن قبوله بالكلية.