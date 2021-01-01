علوم عين شمس: الدراسة منتظمة في أولي أيام التيرم الثاني

بدأت جامعة عين شمس اليوم في استقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني والتي تستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الكلية بدأت اليوم أول محاضراتها وسط أجراءات احترازية مشددة .
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