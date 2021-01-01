الإثنين المقبل .. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في أسيوط

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قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم فتح باب التظلمات لنتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بدءا من الإثنين المقبل..



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023، تضمنت سداد رسم مالي قدرة 35 جنيهًا لكل مادة تظلم، بالإضافة لتقديم ايصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمواد المراد التظلم منها، وطلب المود المطلوب الإطلاع عليها، وتسليم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، وتحديد موعد الإطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.



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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

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واعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 79.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 79.56% للإعدادية المهنية... جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.وقدم محافظ أسيوط – خلال تصريحات صحفية اليوم - التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في الفصل الدراسى الثاني وتحقيق النجاح متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما وجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مجهوداتهم مؤكدًا على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح لافتًا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة فى قطاع التعليم ورؤية مصر 2030.وأشار عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 79.5% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الاول للإعدادية العامة 60 ألف و681 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألف و556 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 32 ألاف و55 طالبا نجح منهم 2314 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 79.56 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 65 % ، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.