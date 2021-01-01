الدكتور علي جمعة يجيب .. هل زوجة الابن بعد الطلاق محرمة على الأب؟



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ولد كتب كتابه على بنت فطلقها فأراد أبوه أن يتزوجها؟



وأجاب علي جمعة، في فيديو له، أنه لا يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه، حتى ولو لم يدخل بها، فالعقد يحرم الآباء ويحرم الأبناء.



الزواج من حليلة الابن

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال "هل يجوز الزواج من زوجة الابن وهل هي محرمة على الأب بعد وفاة الابن؟

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أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زوجة الابن محرمة على والد الزوج ولا يجوز في يوم ما أن يتزوجها سواء طلقها أو مات عنها ابنه سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها وكان كتب كتاب فقط.هل زوجة الأب من المحارم؟وقال الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن زوجة الأب تعد في مقام الأم التي يحرم الزواج بها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يجوز لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها لكن يجوز رؤيتها بملابس «المَهنة» التي تعمل بها في البيت.وأوضح «عبدالسميع»، ردًا على سؤال: هل زوجة الأب من المحارم ؟ أنه يجوز لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها، لقوله تعالى: « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) »النساء.