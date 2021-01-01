فيديو .. العالم الهولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

ظهر العالم والباحث الهولندي الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، في فيديو بثه الجمعة على "يوتيوب" تنبأ فيه بحدوث هزة قوية.
وتنبأ الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس (55 عاما)، في فيديو بثه الجمعة عبر "يوتيوب" بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.
وقال فرانك هوغربيتس إن ذروة القمر "البدر" في 9 - 10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.
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