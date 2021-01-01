داعية إسلامي : إفشاء أسرار بيت الزوجية أشر الخيانة عند الله.. فيديو



إفشاء أسرار بيت الزوجية إفشاء أسرار بيت الزوجية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم أركان الحياة الزوجية السعيدة، هو الحفاظ على أسرار البيت، لافتا إلى أن من أشد أنواع الخيانة عند الله هو إفشاء أسرار البيت، وهذا ما جاء بالسنة النبوية الشريفة فى حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "كبر مقتا عند الله إِنَّ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَ ".



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وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم السبت: "ليه تقولى لأمك أو لاختك او لصاحبتك اللى بيحصل فى بيتك، أصل اختى دارسة فقه وشريعة، برضوا اختك، أصل دول أهلى وامى، إياك هذا سر البيت، لازم الراجل برضوا لا يحكى لأحد حتى امه او ابيه، والله أكثر شئ بيحزننى اللى بشوفه من أن زوجة أو زوج يحكوا أسرار بيتهم على الفضائيات، واهاليهم عارفاهم والجيران كمان، والله هذا حرام، إياكم وأسرار البيوت، فالبيوت أسرار من افشلها مات، من نظر الناس".

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واستكمل: "تحصل مشكلة بسيطة بين الزوجين، تروح الزوجة تحكى لأمها، أو الزوج يحكى لأمه، فتجد الحموات يتصرفن يشكل سيء مع كل طرف، ويرجع الزوج يقول لمراته شايفه امك بتعمل ايه أنا مش هكلمها تانى، ليه كل ده بسبب خروج سر البيت بره الدنيا كلها ممكن تكره بعضها".