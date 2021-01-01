أطعمة تعالج فقر الدم .. تعرف عليها



فقر الدم فقر الدم

قدم الدكتورأحمد صبرى خبيرالتغذية الصحية، أطعمة تعالج فقر الدم لمصابى الأنيميا.





الأطعمة التي تعالج فقر الدم ما يلي:-



· الأغذية الغنيّة بفيتامين ج: حيُث إنّ إضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج إلى الوجبات الغذائيّة الغنية بالحديد يُساهم في زيادة امتصاص الحديد .

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.الأغذية الغنية بفيتامين أ: يساهم تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين أ، أو البيتا كاروتين في زيادة امتصاص الحديد من بعض الأطعمة كالأرز،والقمح، والذرة ,ومن أهم مصادر البيتا كاروتين وفيتامين أ؛ الجزر، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، واللفت، والقرع، والفلفل الأحمر، والشمام، والمشمش، والبرتقال، والخوخ.· الأغذية الغنية بالحديد والفولات: حيثُ يُساعد تناول الأطعمة الغنيّة بالحديد والفولات على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحتوي علىالهيموجلوبين، وبالتالي زيادة قوّة الدم، ومن أهمّ مصادر الحديد لحوم الأعضاء كالكبد، واللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والمأكولاتالبحرية كالمحار.. العصير الذي يزيد من قوة الدم كما ذُكر سابقاً فإنّه يمكن شرب عصائر الحمضيات أثناء تناول الأطعمة الغنية بالحديد لتعزيز امتصاصالجسم للحديد، فمثلًا يمكن أن يساهم تناول القليل من عصير الليمون مع السلطة التي تحتوي على أوراق السبانخ الصغيرة في الحصولعلى الحديد وفيتامين ج.· تجنّب تناول القهوة أو الشاي مع الوجبات الغنيّة بالحديد أو مكملات الحديد، حيث يمكن تناول هذه المشروبات بين الوجبات، وذلك لأنّ هذهالمشروبات تحتوي على مُركبات التانين .