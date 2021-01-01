فيديو .. الترجي التونسي يخطف فوزا مثيرا من المريخ السوداني



الترجي التونسي و المريخ السوداني الترجي التونسي و المريخ السوداني

خطف الترجي التونسي، فوزا مثيرا من ضيفه المريخ السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



أحرز محمد أمين توجاي هدف الفوز في الدقيقة 90+4 من الوقت بدلا الضائع، ليقود فريقه لحصد أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة ويتساوى مع فريق شباب بلوزداد في الصدارة بعد فوزه على الزمالك 1-0.



ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا برفقة الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني.

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ويعد الترجي التونسي من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في ظل امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين.https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&source=lmns&rlz=1C1CHWL_enEG851EG851&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwi1rfnUjI79AhVnUKQEHf9sB10Q_AUoAHoECAEQAA#fpstate=ive&vld=cid:92ed205f,vid:TGPQoJhPgD8