حسين لبيب: سنستعيد النادي ممن خطفه



حسين لبيب حسين لبيب

أصدر حسين لبيب، رئيس لجنة الزمالك السابق، بيانا صحفيا علق خلاله على الظروف الصعبة التي تمر بها القلعة البيضاء، وذلك عقب خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري (1-0) بالجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.



وهاجم لبيب مجلس الإدارة الحالي بقيادة مرتضى منصور، مؤكدا أن النادي يعاني بسبب تفريغ فريق الكرة من نجومه وإفقاد جميع اللاعبين الثقة في أنفسهم، مطالبا أبناء القلعة البيضاء بالتكاتف لإنقاذ الفريق.



وقال لبيب: "الزمالك أولا، كنت قد عاهدت نفسي ألا أتحدث عن أمور النادي وإدارته الحالية سوى في مقام الرد على ما يرددونه من أكاذيب بشأن اللجنة التي تشرفت برئاستها لإدارة النادي، ظنا مني أن ذلك أنسب لاستقرار النادي".



وأضاف: "ما وصل إليه الأمر من انهيار في كافة المجالات، يجعل لزاما علي وعلى كل جماهير نادي الزمالك العاشقة للكيان وجميع أعضاء الجمعية العمومية لنادينا الحبيب، أن ينتفضوا جميعا يدا واحدة ونتكاتف لإنقاذ الموقف. ولنعلم جميعا أن غاياتنا ستتحقق بجهودنا دون أن نلقي لائمه على أي جهة أو مسؤول".



وتابع: "أقول لكم وبصدق إنه بعد رحله جاوزت النصف قرن في مجال الرياضه عامة، وداخل نادي الزمالك علمتنا الأيام والتجارب أن الكيان يبقى ويذهب الجميع.. كما شهدنا في الماضي كبوات وفترات من التعثر الرياضي أو الإداري".



وأكمل: "أشارككم الرأي أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضى ما يشهده النادي من تراجع رياضي وإداري ومالي، فضلا عن اهتزاز منظومة القيم الأخلاقية التي كانت دائما عنوانا للنادي".



وواصل: "أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللاعبين الذين هم ثروة النادي ورغم أنهم لا يمكن إعفائهم من المسؤولية فلا شك أنهم يلعبون في مناخ لا يساعد على النجاح".



وأتم: "الإدارة غير الواعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت ما بقي منهم ثقته بنفسه ودوافعه، كما أحدثت اهتزاز في الجهاز الفني وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهويته.. قريبا بإذن الله سوف يتم استعادة النادي من حفنة اختطفته لا تليق به".

