الإفتاء توضح .. هل ينادى على المسلم بأمه يوم القيامة؟



دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية.

هل يوم القيامة يتم النداء علينا باسم الأم.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.



قالت دار الإفتاء إن عموم الأحاديث والآثار الصحيحة يفيد بأن النداء على الناس في يوم القيامة يكون من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، ولا يقوى في معارضتها ما ورد من أن النداء يكون من جهة الأمهات؛ فإنها إما أن تكون أحاديث ضعيفة، أو مؤولة حملها العلماء على استحباب نسبة الميت من جهة أمه عند التلقين.



وفي نفس السياق قال قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البشر لن ينادون باسم أمهاتهم يوم القيامة إلا إنسان واحد وهو سيدنا عيسى عليه السلام.

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وأضاف "الجندي"أن الله سبحانه وتعالى نسب السيد المسيح لاسم امه في قوله: "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ".وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ساخرًا: "بلاش ادعي لخالد ابن تيتي، اسم الأم خاص بسيدنا عيسى فقط"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ"، والله سبحانه وتعالى يقول: " ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".