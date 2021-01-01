الإفتاء توضح .. هل ينادى على المسلم بأمه يوم القيامة؟

هل يوم القيامة يتم النداء علينا باسم الأم.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن عموم الأحاديث والآثار الصحيحة يفيد بأن النداء على الناس في يوم القيامة يكون من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، ولا يقوى في معارضتها ما ورد من أن النداء يكون من جهة الأمهات؛ فإنها إما أن تكون أحاديث ضعيفة، أو مؤولة حملها العلماء على استحباب نسبة الميت من جهة أمه عند التلقين.
وفي نفس السياق قال قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البشر لن ينادون باسم أمهاتهم يوم القيامة إلا إنسان واحد وهو سيدنا عيسى عليه السلام.
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