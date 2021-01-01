لافا الهندية تطلق هاتف 5G بسعر رخيص..بإمكانيات جبارة..



لافا لافا

كشفت لافا Lava الهندية، خلال العام الماضي، عن هاتفا ذكيا للفئة الاقتصادية، حيث أطلقت هاتف Lava Blaze 5G، والذي كان في ذلك الوقت أرخص هاتف ذكي 5G، واليوم تطلق الشركة نسخة جديدة من الهاتف أكثر قوة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Lava Blaze 5G الجديد، مزودا بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720×1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتتميز بنوتش على شكل قطرة ماء.





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سعر ومواصفات هاتف Lava Blaze 5G الجديديعمل هاتف لافا Lava Blaze 5G الجديد، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700 المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، من نوع LPDDR4X، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.1، والتي يمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD.ويتميز الإصدار الجديد من هاتف لافا Lava Blaze الجديد، بدعم ميزة تمديد ذاكرة الوصول العشوائي بما يسمى "ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية"، والتي تستعير سعة ذاكرة عشوائية إضافية من التخزين الداخلى المتاح والتي تبلغ سعتها 128 جيجابايت، وكما يوضح الاسم فأن الهاتف يدعم العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.ويحزم هاتف لافا الجديد، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم أي نوع من أنواع الشحن السريع، ويتم شحنها من خلال منفذ USB-C.وجاء هاتف لافا Lava Blaze الجديد، بإعداد كاميرا مزدوج، يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، وبالنسبة لصور السيلفي يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.وتشمل ميزات الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G و 4G LTE وشبكة الواي فاي Wi-Fi وتقنية Bluetooth 5.1 وتقنية تحديد المواقع GPS، إلى جانب مستشعر لبصمة الأصابع مثبت على الجانب.ويتوفر هاتف Lava Blaze الجديد، في لونين هما: الأزرق والأخضر، مقابل سعر حوالي 145 دولار (أي ما يقرب من 4400 جنيه مصري).