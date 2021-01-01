تكشف كوالكوم عن أول معالج بتقنية الجيل الخامس للساعات الذكية

كشفت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد Snapdragon X35 الذي يُعد أول معالجٍ مزوّد بمودم يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس للساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء كنظارات الواقع الافتراضي.
وبالرغم من انتشار الجيل الخامس في الهواتف الذكية منذ سنوات، إلا أن هذه التقنية لم تصل بعد إلى الساعات الذكية التي ما زالت تعتمد على تقنية LTE.
ويتطلب اتصال الجيل الخامس استهلاكًا أعلى للطاقة وهو ما يُعتبر أحد أسباب تأخُّر وصول هذه التقنية إلى الساعات الذكية نظرًا لصغر سعة البطارية نسبةً إلى بطاريات الهواتف الذكية، وهي المشكلة التي قامت كوالكوم بحلّها في معالجها الجديد الذي يحمل تقنية NR-Light من تطوير الشركة، وهي تقنية تُخفّض أداء شريحة الاتصال بنسبة مُعيّنة على اعتبار أن الأجهزة القابلة للارتداء لا تتطلب نفس الأداء العالي للهواتف الذكية، وهذا ما يُساعد في تقديم المعالج الجديد لعرض حزمة أعلى مُقارنةً بمعالجات الجيل الرابع وسرعة أكبر مع التوفير في استهلاك البطارية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!