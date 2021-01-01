تستعد Oppo لإطلاق هاتف Oppo Find N2 Flip للأسواق العالمية في 15 من فبراير



Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip

حددت شركة Oppo يوم 15 من فبراير لإطلاق هاتفها القابل للطي Oppo Find N2 Flip للأسواق العالمية.



تعقد Oppo مؤتمر خلال أيام لإطلاق هاتف Find N2 Flip للأسواق العالمية، وهو أول إصدار قابل للطي من Oppo ينطلق خارج السوق الصيني.



ومن المقرر أن تبدأ شركة Oppo المنافسة في الأسواق مع إصدار سامسونج Galaxy Z Flip4، وإصدار موتورولا الأخير Razr.

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يذكر أن هاتف Find N2 Flip يتميز بشاشة AMOLED رئيسية بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 في 2520 بيكسل، وكثافة عرض 403 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120Hz.أيضاً يأتي الهاتف بشاشة خارجية AMOLED بحجم 3.26 إنش، ودقة عرض 382 في 720 بيكسل، وسطوع 800 nit.ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم Find N2 Flip بطارية بقدرة 4300 mAh، ولقد انطلق الهاتف في السوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.