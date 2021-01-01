تكشف صور حية عن تصميم هاتف Meizu 20 Pro قبل الإعلان الرسمي

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صورة الخبر: Meizu 20 Pro
Meizu 20 Pro

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف Meizu 20 Pro المرتقب قبل الإعلان الرسمي في ربيع هذا العام.

تستعد Meizu لإطلاق سلسلة Meizu 20 رسمياً في ربيع هذا العام، ولقد كشفت التسريبات عن إصدار Meizu 20 Pro من السلسلة القادمة، حيث يظهر الهاتف بتصميم منحني في الجهة الخلفية، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي في الجزء العلوي بدقة 50 ميجا بيكسل ومن المتوقع أن يكون المستشعر Sony IMX989 الذي يدعم هاتف Xiaomi 12S Ultra.

ولقد رصدت سلسلة Meizu 20 في قاعدة بيانات Geekbench التي أوضحت دعم هاتف Meizu 20 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المتوقع أن يضم إصدار Pro رقاقة المعالج ذاتها.

يذكر أن الذكرى السنوية لشركة Meizu في 14 من مارس، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف Meizu 20 خلال الحدث.

المصدر: بوابه المتميز

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