تكشف صور حية عن تصميم هاتف Meizu 20 Pro قبل الإعلان الرسمي

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف Meizu 20 Pro المرتقب قبل الإعلان الرسمي في ربيع هذا العام.
تستعد Meizu لإطلاق سلسلة Meizu 20 رسمياً في ربيع هذا العام، ولقد كشفت التسريبات عن إصدار Meizu 20 Pro من السلسلة القادمة، حيث يظهر الهاتف بتصميم منحني في الجهة الخلفية، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.
وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي في الجزء العلوي بدقة 50 ميجا بيكسل ومن المتوقع أن يكون المستشعر Sony IMX989 الذي يدعم هاتف Xiaomi 12S Ultra.
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