مقارنة بين هاتف OnePlus 11 و iQOO 11..أيهما أفضل..

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أزاحت شركة "وان بلس" الصينية مؤخرا الستار عن هاتفها الرائد الجديد OnePlus 11 خلال مؤتمر Cloud 11، وهو يأتي بعدة مميزات منها وحدة المعالجة المركزية القوية من كوالكوم سنابدراجون الجيل الثاني وشاشة أموليد كبيرة.



من المتوقع أن يتنافس OnePlus 11 بقوة مع iQOO 11 الذي تم إطلاقه رسميا في يناير الماضي ولكن أيهما أفضل؟ أيهما له الأولوية وقت الشراء، خلال السطور القادمة ترصد صدى البلد مقارنة بين الخصائص الفنية والتقنية للهاتفين.



التصميم

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وفقا لمقارنة أجراها موقع 91mobiles التقني، نرى أن هاتف OnePlus 11 يتميز بغطائه الخلفي الأنيق ذو الجزيرة الدائرية للكاميرات والتي تنسجم بسلاسة مع الإطار تمامًا مثل OnePlus 10 Pro. يوجد زر التنبيه Alert Slider موجود على الجانب الأيمن مع زر تشغيل الطاقة على الجانب الأيمن من OnePlus 11 بينما يحمل الجانب الأيسر أزرار الصوتمن الناحية الأخرى نجد لغة تصميم مختلفة مع هاتف iQOO 11 مع تصميم جزيرة كاميرات صندوقية الشكل بها إطار من المعدن الفضي وعند الإطار نجد على الجانب الأيمن في iQOO 11 زر التحكم في درجة الصوت مع زر تشغيل الطاقة، كما يوجد في الجزء السفلي منفذ USB-C وشبكة مكبر صوت على كلا الجهازين.يأتي “وان بلس 11” بألوان الأسود والأخضر بينما يتوفر iQOO 11 بخيارات ألوان أبيض وأسود، مع خط من ألوان BMW M الرياضية.OnePlus 11 و iQOO 11شاشة العرضيتميز OnePlus 11 من خلال شاشته ذات التكنولوجيا الفائقة، من نوع 2K E4 AMOLED ومزود بتقنية LTPO 3.0 التي يمكنها تغيير معدلات تحديث الشاشة بين 1 هرتز إلى 120 هرتز وفقًا للمحتوى المعروض على الشاشة وهي منحنيه الجوانب حجمها 6.7 بوصة.بالنسبة لهاتف iQOO 11 ، فإنه يأتي مع شاشة مسطحة مسطحة بحجم 6.78 بوصة نوعها 2K E6 AMOLED وهي موفرة للطاقة مقارنة مع شاشة الـ E4 الموجودة في OnePlus 11. علاوة على ذلك ، يدعم iQOO 11 أيضًا تقنية LTPO 4.0 مما يساعد في توفير طاقة البطارية عن طريق التبديل بسلاسة بين 1 هرتز إلى 120 هرتز في الأنشطة غير المتعلقة بالألعاب.بالنسبة إلى أوجه التشابه ، يأتي كلا الجهازين مع دعم جودة HDR10 + على تطبيقات OTT ، و ميزة العرض المستمر للإشعارات Always On Display ، وكلاهما مع طبقة حماية زجاجية Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة.OnePlus 11 و iQOO 11الأداء والذاكرةعندما يتعلق الأمر بالأداء ، فإن كلا من OnePlus 11 و iQOO 11 قادران على الأعمال الشاقة والمتنوعة في آن واحد، مثل تشغيل ألعاب الفيديو المختلفة وذلك بفضل مجموعة شرائح كوالكوم سنابدراجون الجيل الثاني التي تعتمد على دقة تصنيع 4 نانومتر في قلب كلا الجهازين.ومع ذلك ، يبدو أن جهاز العلامة التجارية iQOO يتقدم قليلا عن وان بلس 11 من خلال شريحة V2 المخصصة إلى iQOO 11 مما يسمح للجهاز بزيادة معدلات إطارات الصور إلى 144 إطارًا في الثانية وهو ما يعني تجربة ألعاب أكثر سلاسة.يتميز كلا الهاتفين بوجود أنظمة تبريد تحمي الجهاز من ارتفاع درجات الحرارة في البيئة المحيطة وتعمل حجرات التبريد للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة أثناء درجات الحرارة العالية سواء بسبب حالة الطقس أو بسبب التشغيل المستمر.يأتي OnePlus 11 مع واجهة مستخدم OxygenOS 13 الذي يعتمد في عمله على نظام أندرويد 13 بينما يعمل iQOO 11 على واجهة مستخدم Funtouch OS 13 والذي تم تصميمه أيضًا ليتناسب مع أندرويد 13.بالنسبة لتكوينات الذاكرة والسعة الداخلية، يأتي هاتف OnePlus 11 بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام مع مساحة تخزين سعة 128 جيجا بايت روم وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت روم . تعتمد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على نوع LPDDR5X ، بينما التخزين الداخلي يأتي مع UFS 4.0.بالنسبة إلى iQOO 11 ، يتوفر أيضًا في خيارين للتخزين يتضمنان ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام مع مساحة تخزين 256 جيجا بايت روم، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت روم. تمامًا مثل OnePlus 11 ، فإنه يأتي أيضًا بسرعات ذاكرة UFS 4.0.البطاريةيعملان كلاهما مع بطاريات سعة 5000 مللي أمبير، تكمن الاختلافات في سرعات الشحن حيث يأتي OnePlus 11 مع دعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 100 وات بينما يتميز iQOO 11 بشحن أسرع بقوة 120 وات. ولا يدعمان الشحن اللاسلكي.iQOO 11الكاميراتبالنسبة لإعداد الكاميرات الموجودة في OnePlus 11 نجد في اللوحة الخلفية 3 كاميرات، مستشعر رئيسي من Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بكسل مزود بـ تقنية تثبيت بصري OIS ، ومستشعر ثاني من Sony IMX581 واسع الزاوية بدقة 48 ميجا بكسل ، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجا بكسل من Sony IMX709 مع قدرة على التقريب البصري 2x.وبالمقارنة ، فإن iQOO 11 يأتي أيضا في اللوحة الخلفية مع كاميرات ثلاثية، التي تتضمن مستشعرًا أساسيًا من Samsung GN5 بدقة 50 ميجا بكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل ومستشعر تقريب بصري 2x بدقة 13 ميجا بكسل.يمكن لكلا الهاتفين تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K من خلال الكاميرات الرئيسية في حالة وجود إنترنت قوي. هناك أيضًا مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل في اللوحة الأمامية والتي تقتصر على تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل فقط وبسرعة 30 إطارًا في الثانية.تم ضبط كاميرات OnePlus 11 مرة أخرى بالتعاون مع Hasselblad ، تمامًا مثل سابقاتها ، OnePlus 10 Pro و OnePlus 9 Pro. عمل OnePlus جنبًا إلى جنب مع Hasselblad لتحسين جودة الصورة، مع وجود عدد كبير من أنماط التصوير الحصرية فقط لـ "وان بلس" مثل نمط XPan ونمط البورتريه.iQOO 11 بسعر أرخص.. وان بلس تعلن عن هاتف 5G ينافس هواتف سامسونج وان بلس تعلن رسميا عن هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Ace2 بمواصفات جبارةالسعريتوفر هاتف OnePlus في الهند بسعر يبدأ من 56999 روبية لإصدار 8GB RAM + 128GB ROMوبسعر 61999 روبية مع إصدار 16GB RAM + 256GB.على الجانب الآخر يتوفر iQOO 11 حاليًا بسعر 59999 روبية لإصدار 8GB RAM + 256GBوبسعر 64999 روبية مع إصدار 16GB + 256GB.