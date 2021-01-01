يضع فيسبوك 5 أدوات لمساعدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

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في أعقاب الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، اتخذ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدة خطوات عبر التطبيق للمساعدة في توفير معلومات موثوقة عن عمليات الإغاثة والتأكد من أن المتضررين يمكنهم البقاء على اتصال مع أحبائهم.

وقال فيسبوك: "ومع استمرار عمليات الإنقاذ في كلتا المنطقتين، ندعم جهود الإغاثة ونتخذ خطوات عبر تطبيقاتنا للمساعدة في إبقاء الأشخاص على اطلاع وتواصل. وهي :



دعم جهود الاستجابة للأزمات

الاستجابة للأزمة عبر فيسبوك: التواصل أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ويواصل الأشخاص في المناطق المتضررة من الزلزال في استخدام أدواتنا للبقاء على اتصال مع أحبائهم وطلب المساعدة وتقديم الدعم.تم تفعيل خاصية التحقق من السلامة في أعقاب الزلازل في تركيا وسوريا، مما سمح للأشخاص بالإبلاغ أنهم آمنون على فيسبوك، مما يتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم بخير. حتى الآن، وضع مئات الآلاف من الأشخاص علامة تدل على سلامتهم. قمنا أيضا بتنشيط خاصية مساعدة المجتمع لتسهيل طلب الأشخاص للمساعدة وتقديم المساعدة للمتضررين.



تعزيز أداة التبرع بالدم: نعمل مع الهلال الأحمر التركي وهي منظمة محلية غير حكومية لتعزيز الحملات التي تروج لأداة التبرع بالدم على فيسبوك، والتي تتيح للمتبرعين العثور على مراكز التبرع بالدم القريبة التي تحتاج إلى الدعم.

إتاحة معلومات موثوقة على واتساب: عقدنا شراكة مع منظمة الإنقاذ التركية AKUT لإطلاق خط مساعدة للمعلومات على واتساب يوفر معلومات آمنة وموثوقة حول التبرعات والتطوع وعمليات الإنقاذ. لاستخدام الخدمة المجانية، ما عليك سوى حفظ الرقم +905493014706 في جهات اتصال هاتفك ثم إرسال كلمة ‘Merhaba’ [مرحبا] في رسالة واتساب للبدء بالمحادثة .

مساعدة الأشخاص على الوصول إلى الموارد: تستخدم المنظمات غير الحكومية، مثل برنامج الأغذية العالمي، قواعد بيانات Data for Good الخاصة بنا للتحقق من بيانات الاتصال في المناطق المتضررة باستخدام خرائط تغطية الشبكات الخاصة بنا لدعم عملها كجزء من شبكة الاتصالات في حالات الطوارئ. كما تم استخدام مجموعات البيانات الخاصة بنا لتطوير التقرير الأولي عن الأوضاع الحالية وخرائط الكوارث للأزمة، والذي أصدرته CrisisReady (Direct Relief and Harvard).

دعم وتوسيع جهود الإغاثة للمنظمات غير الحكومية: قمنا بالتبرع بمبلغ 550,000 دولار مباشرةً لعمليات الإغاثة والإنقاذ والعلاج المحلية في كل من تركيا وسوريا. سيساعد هذا التبرع النقدي وفي صورة أرصدة إعلانية في دعم منظمات مثل الهلال الأحمر التركي وAHBAP وAKUT، من بين منظمات أخرى، لتوسيع حملات جمع التبرعات عبر الإنترنت والمساعدة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجهود الإنقاذ والإغاثة.

لقد رأينا أشخاصا في جميع أنحاء العالم يستخدمون أدواتنا لدعم بعضهم البعض وجمع عدة ملايين من الدولارات من خلال جمع التبرعات على فيسبوك وإنستجرام لمساعدة المتضررين، يمكنك العثور على حملات جمع التبرعات للإغاثة من الأزمات على فيسبوك لمساعدة أولئك الذين تأثروا.