يثير اكتشاف يعود للعصر الحجري غموضا حول مستخدمي أدوات

عثر علماء الآثار في أحد المواقع بكينيا على عدد من أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها على الإطلاق، ما أثار الغموض بشأن مستخدمها.
وفقا لدراسة نشرت الخميس، استخدم البشر الأوائل الأدوات لتقطيع أفراس النهر من أجل لحومها منذ حوالي 2.9 مليون عام.
وافترض العلماء في السابق قيام أسلافنا المباشرين بصنع هذه الأدوات واستخدامها. ولكن تم العثور على أسنان لابن عم إنسان منقرض في الموقع، ما يشير إلى أن أنواعا أخرى من أشباه البشر ربما استخدمت هذه الأدوات أيضا.
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