"بيجو 508" .. سيارة كهربائية بمزيج بين السيدان والكروس أوفر



بيجو 508 بيجو 508

رغم انسحاب عدد من المنافسين في فئة الواجون السيدان كبيرة الحجم مثل "فورد موندينو" و"فولفو S60" بسبب قلة المبيعات أمام الطلب المرتفع على الـ SUV، تتمسك "بيجو Peugeot" بلاعبيها دون أي نية لسحبهم، حيث تنشغل حاليًا في إعداد الجيل الثالث من سيارتها السيدان العائلية 508، والذي من المقرر أن يأتي بمنظومة كهربائية، وذلك ضمن خطة الصانعة الفرنسية للتحول الجذري في المرحلة القادمة.



تتضمن خطة بيجو الاعتماد على منصة STLA الجديدة من مجموعة "ستيلانتس" بدءًا من عام 2025 في جميع سياراتها الكهربائية، وكذلك سيارات العلامات الأخرى تحت مظلة المجموعة، ومن المنتظر أن تمنح هذه المنصة الجديدة إمكانيات أعلى في سيارات بيجو مثل: وظائف متقدمة في القيادة الذكية، محركات أقوى، مدى أطول للبطاريات مع شحن أسرع.. وهو ما تم استعراضه في السيارة الاختبارية Inception خلال الشهر الماضي، ورغم أن الشركة أكدت على عدم وجود خطط بشأن إنتاج هذه السيارة، إلا أن خطوطها الخارجية تجعلها الأقرب إلى السيارة 508 .



تضم المجموعة الكهربائية القادمة من بيجو سيارة بديلة لـ 208 و 308 وكذلك الثلاثي الـ SUV، إلى جانب نسخة فاست باك مستوحاة من 508 وتحتفظ بنفس اسمها، إلا أنها ستكون معاد تصميمه بالكامل يعبر عن المستقبل، كما أنها ستأتي بارتفاع أعلى لتتلاءم مع ميل السوق نحو السيارات الكروس أوفر، ولكن دون التخلي عن شكلها الصالون، حيث أشارت "ليندا جاكسون" الرئيس التنفيذي لبيجو أن هذا التداخل بين الفئات يحقق التوازن بين الكفاءة والجانب والعملي في الجيل القادم من السيارات الكهربائية، وقد تم تقديم هذا المزيج بالفعل أول مرة في السيارة 408 التي تم تدشينها حديثًا.

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يعود تاريخ بداية إنتاج السيارة العائلية "بيجو 508" إلى أكتوبر عام 2010، حيث جاءت لتحل محل كل من 407 و 607، وقد كانت حينها تتشارك نفس المنصة الموجودة في الجيل الثاني من سيتروين C5.. اقتنصت 508 جوائز عديدة في 2011 منها "سيارة العام" في أسبانيا، وكذلك "أفضل سيارة عائلية كبيرة" وذلك بفضل مساحتها الواسعة وتجهيزاتها العالية.. وفي عام 2018 كشفت الصانعة الفرنسية عن الجيل الثاني من سيارتها، ومن جديد خرجت 508 تقتنص الجوائز أبرزها "أجمل سيارة" للعام نفسه.