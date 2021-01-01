تغيب "تويوتا راش" عن قائمة الـ MPV الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2022.. و"ميتسوبيشي إكسباندر" تفوز باللقب



تويوتا راش تويوتا راش

غابت العديد من السيارات في فئة الـ MPV ضمن تصنيف مجلس معلومات السيارات "أميك" للسيارات الأكثر مبيعًا خلال عام 2022 إلا أن غياب الـ MPV ذات الشهرة الواسعة "تويوتا راش Toyota Rush" كان الأبرز بين الغيابات التي اعتاد عليها السوق المصري في ظل الأزمات المتكررة والمتلاحقة.



ويأتي غياب "راش" لافتًا بسبب تربع غريمتها التقليدية "ميتسوبيشي إكسباندر Xpander" على عرش قائمة السيارات الـ MPV الأكثر مبيعًا بالسوق المصري 2022.. حيث استحوذت "إكسباندر" على 52.4% من مبيعات هذه الفئة، إذ استطاعت تسجيل 1,032 سيارة من إجمالي 1,969 سيارة.



ويجدر الإشارة إلى أنه قد تم طرح نسخة الفيس ليفت من "ميتسوبيشي إكسباندر Xpander " موديل 2023 بالسوق المصري رسميًا في الـ 17 من نوفمبر الماضي.

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وفي المركز الثاني جاءت السيارة "سوزوكي نيو ارتيجا" محققة مبيعات 503 سيارة مستحوذة بذلك على 25.5% من الإجمالي.. وتأتي "تويوتا روميون Rumion" في المركز الثالث بعدما باعت ما يصل إلى 240 سيارة مستحوذة على 12.2% من المبيعات، ويليها ضمن قائمة الـMBV-B السيارة "سوزوكي إرتيجا" في المركز الرابع بمبيعات 154 سيارة ونسبة استحواذ 7.8%.وبإجمالي مبيعات قدر بـ 40 سيارة، استطاعت "كيا كارينز" الجديدة الظهور ضمن القائمة في المركز الخامس والأخير مستحوذة بذلك على 2% من إجمالي مبيعات الـ MPV الأكثر مبيعًا في مصر خلال العام 202.