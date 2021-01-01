تغيب "تويوتا راش" عن قائمة الـ MPV الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2022.. و"ميتسوبيشي إكسباندر" تفوز باللقب

غابت العديد من السيارات في فئة الـ MPV ضمن تصنيف مجلس معلومات السيارات "أميك" للسيارات الأكثر مبيعًا خلال عام 2022 إلا أن غياب الـ MPV ذات الشهرة الواسعة "تويوتا راش Toyota Rush" كان الأبرز بين الغيابات التي اعتاد عليها السوق المصري في ظل الأزمات المتكررة والمتلاحقة.
ويأتي غياب "راش" لافتًا بسبب تربع غريمتها التقليدية "ميتسوبيشي إكسباندر Xpander" على عرش قائمة السيارات الـ MPV الأكثر مبيعًا بالسوق المصري 2022.. حيث استحوذت "إكسباندر" على 52.4% من مبيعات هذه الفئة، إذ استطاعت تسجيل 1,032 سيارة من إجمالي 1,969 سيارة.
ويجدر الإشارة إلى أنه قد تم طرح نسخة الفيس ليفت من "ميتسوبيشي إكسباندر Xpander " موديل 2023 بالسوق المصري رسميًا في الـ 17 من نوفمبر الماضي.
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