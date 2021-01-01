تستحوذ "فيات تيبو" على 45% من مبيعات السيارات السيدان في مصر خلال عام 2022

في ضوء إعلان "دينامكس موتورز" وكيل علامة "فيات" الإيطالية في السوق المحلي عن طرح موديلات 2023 من السيدان المدمجة ذات الشهرة الواسعة في الشارع المصري "تيبو" مع زيادة في مدة الضمان ليصبح خمسة أعوام أو 150،000 كم أيهما أقرب، إلى جانب تحمل أعباء الصيانات الدورية، ومنحها مجاناً للملاك الجدد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو 60،000 كم.
جاءت "تيبو" في مرتبة متقدمة ضمن قائمة السيارات السيدان الأعلى مبيعًا في مصر خلال 2022 وفق تقرير وإحصاءات مجلس معلومات السيارات "أميك".. إذ حققت ما نسبته 45.8% من إجمالي مبيعات الفئة بواقع مبيعات قدرت 5,508 سيارة.
وعلى ذكر تقارير وإحصاءات "أميك".. احتفظت "نيسان صني" بصدارة قائمة السيارات السيدان الأعلى مبيعًا بالسوق المصري خلال 2022 حيث سجلت مبيعاتها حوالي 16,842 سيارة بنسبة استحوذت تخطت الـ 80% من مبيعات السيدان محليًا.
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