المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة : تفعيل مجلس الاعمال المصري العراقي المشترك

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءًات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري شملت كل من وزير الاقتصاد والتجارة العراقي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وذلك بحضور سفيري البلدين بالقاهرة الى جانب الدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقد اكد الوزير خلال لقاءه أثير داود الغريري، وزير الاقتصاد والتجارة العراقي ان مصر والعراق ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، لافتاً الى حرص مصر على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وبما يحقق الامن الغذائي والدوائي بكل من مصر والعراق
ولفت سمير الى ان اللقاء قد تناول ايضاً التأكيد على اهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والتنسيق لتفعيل مجلس الاعمال المصري العراقي المشترك الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق العراقي من المنتجات المصرية وكذا تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الجانبين في اسواق خارجية، داعياً في هذا الاطار منظمات الاعمال بكل من مصر والعراق للقيام بدور فاعل لاقامة مشروعات صناعية مشتركة تفي باحتياجات اسواق البلدين والتصدير لاسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من عضوية مصر باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.
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