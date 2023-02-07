المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة : تفعيل مجلس الاعمال المصري العراقي المشترك



المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءًات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري شملت كل من وزير الاقتصاد والتجارة العراقي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وذلك بحضور سفيري البلدين بالقاهرة الى جانب الدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.



وقد اكد الوزير خلال لقاءه أثير داود الغريري، وزير الاقتصاد والتجارة العراقي ان مصر والعراق ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، لافتاً الى حرص مصر على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وبما يحقق الامن الغذائي والدوائي بكل من مصر والعراق



ولفت سمير الى ان اللقاء قد تناول ايضاً التأكيد على اهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والتنسيق لتفعيل مجلس الاعمال المصري العراقي المشترك الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق العراقي من المنتجات المصرية وكذا تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الجانبين في اسواق خارجية، داعياً في هذا الاطار منظمات الاعمال بكل من مصر والعراق للقيام بدور فاعل لاقامة مشروعات صناعية مشتركة تفي باحتياجات اسواق البلدين والتصدير لاسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من عضوية مصر باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.

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ومن جانبه اكد أثير داود الغريري، وزير الاقتصاد والتجارة العراقي ان السوق العراقي يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في مجالات التجارة والصناعة، لافتاً الى اهتمام دولة العراق بالتجربة المصرية المتميزة في مجالات الصناعة والزراعة وكذا حرص العراق على الاستفادة من التجربة الصناعية المصرية ونقلها للصناعة العراقيةواشار الى ان هناك فرصاً كبيرة امام الصادرات المصرية بالسوق العراقي في عدد كبير من المنتجات لا سيما وان المنتج المصري يحظى بقبول كبير لدى المستهلك العراقي، لافتاً الى اهمية ايفاد بعثة من رجال الاعمال المصريين لدولة العراق لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة بالدولة.ركة