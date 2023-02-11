أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-2-2023

استقر سعر الذهب اليوم السبت 11-2-2023 في مصر مع بداية التعاملات بالصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1725 جنيهًا، بينما تسجل الأوقية عالميًا سعر 1865 دولارًا خلال الغلق الأسبوعي.
أسعار الذهب اليوم في مصر
ويرصد القاهرة 24 أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج والأغلى في مصر، مستوى 1971 جنيهًا للجرام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!