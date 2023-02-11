أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-2-2023



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم السبت 11-2-2023 في مصر مع بداية التعاملات بالصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1725 جنيهًا، بينما تسجل الأوقية عالميًا سعر 1865 دولارًا خلال الغلق الأسبوعي.



أسعار الذهب اليوم في مصر

ويرصد القاهرة 24 أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج والأغلى في مصر، مستوى 1971 جنيهًا للجرام.

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سعر جرام الذهب عيار 21استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في القاهرة، عند مستوى 1725 جنيهًا للجرام.سعر جرام الذهب عيار 18وسجل سعر الذهب عيار 18، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري، نحو 1478 جنيهًا للجرام.سعر جرام الذهب عيار 14بينما سجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية، نحو 1154 جنيهًا.سعر الجنيه الذهبوبلغ سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 13800 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.