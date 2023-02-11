أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-2-2023

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أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم السبت 11-2-2023 في مصر مع بداية التعاملات بالصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1725 جنيهًا، بينما تسجل الأوقية عالميًا سعر 1865 دولارًا خلال الغلق الأسبوعي.

أسعار الذهب اليوم في مصر
ويرصد القاهرة 24 أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج والأغلى في مصر، مستوى 1971 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في القاهرة، عند مستوى 1725 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر الذهب عيار 18، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري، نحو 1478 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14
بينما سجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية، نحو 1154 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 13800 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

المصدر: القاهره 24

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